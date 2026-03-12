Romániában terjeszkedik a maláj kiskereskedelmi lánc – Új versenytársat kapnak a bevett lakberendezési áruházak

Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Versenytársat kap az IKEA és a Jysk a román piacon, ugyanis egy malajziai hátterű kiskereskedelmi vállalat keleti szomszédunknál folytatja a terjeszkedést – írja a Profit.ro a vállalat közleménye alapján. A Mr. DIY terjeszkedésének ezzel koránt sincs vége.

2026. 03. 12. 10:34
rend a polcon, rend a lélekben
Érkezik a szomszédba a MR. DIY Forrás: https://undefiningmotherhood.com/
A háztartási és lakberendezési termékeket, fémárut, papírárut és írószert, elektromos cikkeket, játékokat, valamint sportszereket forgalmazó Mr. DIY március 14-én Piteştiben nyitja meg első romániai áruházát. Ez a korábban megfogalmazott, a kelet-európai jelenlétet célul kitűző stratégiának a része – közölte a maláj cég vezetése.

Mr. DIY
Hamarosan Romániában a Mr. DIY./Fotó: Béres Attila

Az első Mr. DIY áruházat 2005-ben nyitották meg Kuala Lumpurban

Jelenleg pedig ötezernél is több áruház működik. A vállalat jelenleg három kontinens 15 piacán van jelen. Az Európai Unióban Románia a harmadik tagállam Spanyolország és Lengyelország után, ahol a cég piacra lép. A Mr. DIY európai terjeszkedésének közvetkező állomása Bulgária lesz.

A 2025-ös pénzügyi évben a vállalat 1,1 milliárd dolláros árbevételt ért el, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 2026-os terjeszkedési stratégia 155 új áruház megnyitásával számol.

