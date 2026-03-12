Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

orbán viktorukrajnamenczer tamáscsalád

Menczer Tamás: Ukrajna újabb vörös vonalat lépett át, már Orbán Viktor családját is fenyegetik + videó

Szívbemarkolónak nevezte Menczer Tamás azt a videót, amelyben Orbán Viktor felhívja gyermekeit, és megpróbálja megnyugtatni őket a fenyegetések miatt. A politikus szerint Ukrajna vezetése egyre durvébban lépi át a határokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 10:15
Orbán Viktor családját ért fenyegetésekről beszélt Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus szerint szívbemarkoló volt az a videó, amelyben a miniszterelnök felhívja gyermekeit, és megpróbálja megnyugtatni őket a kialakult helyzet miatt.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: 

politikai küzdelmek és háborús helyzet idején is megrázó látni, amikor egy apa arról beszél gyermekeinek, hogy komoly fenyegetések érték a családot, ugyanakkor arra kéri őket, hogy ne ijedjenek meg.

A kommunikációs igazgató szerint az ügy előzménye, hogy egy ukrán titkosszolgálati tábornok arról beszélt: Ukrajnában működik egy „Karma” nevű egység, amelynek feladata az általuk kijelölt személyek likvidálása. Állítása szerint az egységnek nincs szüksége külön információkra, mert minden adat rendelkezésükre áll.

Menczer Tamás kiemelte, az is elhangzott, hogy az egység Orbán Viktorral, valamint gyermekeivel és unokáival kapcsolatban is képes lenne fellépni, ami szerinte elfogadhatatlan.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

A politikus hangsúlyozta: 

Ukrajna ezzel újabb vörös vonalat lépett át, amikor már nemcsak a magyar miniszterelnököt, hanem a családját is fenyegetik.

Az ügy előzménye, hogy Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő és az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori tisztje azt mondta: Orbán Viktornak érdemes lenne „elgondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján”.

A történtek után a közösségi médiában is heves reakciók jelentek meg: egyes balliberális portálok bejegyzései alatt több tiszás kommentelő is támogató hangnemben reagált a fenyegetésekre.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

