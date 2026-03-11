Orbán Viktort nem lehet elrettenteni, ő akkor is kiállt Magyarországért, amikor senki más + videó

„Édesanyaként meg kellett kapaszkodnom, amikor az ukránok halálos fenyegetését hallottam, amit Orbán Viktor gyermekei és kisunokái felé intéztek” – írta Szentkirályi Alexandra erősen személyes hangú közösségi médiás vidóbejegyzéséhez.

„Belőlem az anyuka szól most, nem a politikus” – mondta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője annak kapcsán, hogy egy ukrán altábornagy küldené rá Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálbrigádját Orbán Viktorra és családjára, ha nem változtat Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos álláspontján.

El sem tudom képzelni, mit érezhet ilyenkor egy szülő. Azt ugyanakkor pontosan tudom, hogy Orbán Viktort nem lehet elrettenteni a magyar érdekek képviseletétől. Ő akkor is kiállt Magyarországért, amikor senki más

– üzente Szentkirályi, aki arra is rámutatott: a magyarokat nem lehet zsarolni.

Így hiába minden halálos fenyegetés, brüsszeli, tiszás, ukrán összejátszás a magyarok ellen: Orbán Viktor nem adja meg magát, és a magyar emberek sem fogják

– hangsúlyozta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője, aki szerint ezt kell megmutatnunk a vasárnapi Békemeneten is. „Elég az ukrán zsarolásból, elég Magyar Péter és Zelenszkij színjátékából! Álljunk ki a békéért, és mutassuk meg, hogy Magyarország nem hagyja magát!” – emelte ki Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)