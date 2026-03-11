Fontos telefont kapott Orbán Viktor, nem csak az ukrán fenyegetés miatt aggódnak érte + videó

– Ne miattam aggódj, én olyan jó vagyok, hanem miattatok kell – mondta hazafelé tartva egy telefonbeszélgetés folyamán édesanyjának Orbán Viktor miniszterelnök.

Bár kemény fenyegetést kapott a kormányfő, elmondása szerint az édesanyja nem is amiatt aggódott, hanem azért, mert a fia fáradt. Ugyanakkor azért a ukrán politikus szavai is szóba kerültek.

Mondta, hogy figyeljek

– mesélte, hozzátéve: „Ugyanakkor konkrétan mégsem mondta, mert ha aggodalmaskodik, akkor csak az én bajomat növeli. Inkább nem mutatja, de tudjuk, hogy hogy van ez. Anélkül, hogy mondaná” – jegyezte meg a miniszterelnök.

Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább”.

„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – jelentette ki a politikus, majd hozzátette: tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni”.