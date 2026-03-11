Donnarumma borzalmas hibája után Valverde-show, nagy Real-győzelem a City ellen

A Bajnokok Ligájában a 2019-20-as idény óta egy kivétellel mindig összefutott a Real Madrid és a Manchester City az egyenes kieséses szakaszban, és az előző két szezonban a spanyolok mentek tovább. Most már az alapszakaszban is találkoztak, decemberben Pep Guardiola csapata 2-1-re nyert Madridban, ahová tehát visszatért, de a Real kispadján már nem Xabi Alonso, hanem Álvaro Arbeloa ült. A királyi gárda többek között a sérült Kylian Mbappé, Rodrygo és Jude Bellingham nélkül várta a meccset, de a fogadóirodáknál nem csak ezért számított esélyesebbnek a Manchester City. Arbeloa tartalékos alakulata nem sziporkázik a La Ligában. Múlt pénteken csak úgy nyert 2-1-re nyert a Celta Vigo otthonában, hogy a győztes gólt Federico Valverde a 94. percben szerezte.

Federico Valverde a Real Madrid hőse, háromszor is bevette a Manchester City kapuját Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A Real Madrid most a Manchester City ellen azonban a 20. percben előnybe került. Courtois kirúgásából Valverde meglépett a jobb oldalon, O'Reilly elszámította a labda ívét és nem tudta megállítani, a Real csapatkapitánya a 16-os vonalánál kicselezte a kifutó, de határozatlan Donnarumma kapust, és az üres kapuba lőtt (1-0). Donnarumma hatalmasat hibázott, mert kézzel elüthette volna a labdát, de visszahúzta a kezét, nem érzékelte, hogy a csúszás közben még a 16-oson belül van. Azt azért rögzítsük, hogy Courtois közel 60 méteres gólpasszt adott.

A Real Madrid Valverde mesterhármasával nyitott a Manchester City ellen, és 3-0-ra nyert

A 27. percben pedig Valverde már a második találatát ünnepelhette: Vinícius Júnior passza után Ruben Días lábáról került a labda hozzá, és az uruguayi játékos 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt (2-0). Valverde az idei BL-ben eddig még egy gólt sem szerzett, most hirtelen kettőt is. A 42. percben pedig jött a harmadik Valverde-gól! A 16-oson belül Brahim Díaz emelte hozzá labdát, ő pedig átemelte Guehi felett, és hét méterről bevágta a vendégek kapujába (3-0)!

Szünet után az 56. percben Donnarumma a 16-oson belül elhúzta a kilépő Vinícius Júnior lábát, a 11-est a sértett lőtte, de a kapus hárította a bal alsó sarkot megcélzó gyatra lövést. A 75. percben nem sok hiányzott ahhoz, hogy a vendégek szépítsenek, Courtois lábbal védte O'Reilly közeli lövését. A második félidőben nem láthattunk gólt, így a Real Madrid 3-0-ra nyert, komoly előnyt szerzett a visszavágóra.