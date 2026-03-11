real madridmanchester cityPep GuardiolaFederico ValverdeÁlvaro ArbeloaVinícius Júnior

Donnarumma borzalmas hibája után Valverde-show, nagy Real-győzelem a City ellen

Nem kérdés, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Real Madrid és a Manchester City párharcát övezi a legnagyobb figyelem. Szerda éjjel az első felvonás a spanyol fővárosban a Real Madrid 3-0-s győzelmével zárult, Federico Valverde már az első félidőben mesterhármast ért el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 22:52
Federico Valverde a Real Madrid első gólja előtt Gianluigi Donnarumma mellett is elvitte a labdát Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligájában a 2019-20-as idény óta egy kivétellel mindig összefutott a Real Madrid és a Manchester City az egyenes kieséses szakaszban, és az előző két szezonban a spanyolok mentek tovább. Most már az alapszakaszban is találkoztak, decemberben Pep Guardiola csapata 2-1-re nyert Madridban, ahová tehát visszatért, de a Real kispadján már nem Xabi Alonso, hanem Álvaro Arbeloa ült. A királyi gárda többek között a sérült Kylian Mbappé, Rodrygo és Jude Bellingham nélkül várta a meccset, de a fogadóirodáknál nem csak ezért számított esélyesebbnek a Manchester City. Arbeloa tartalékos alakulata nem sziporkázik a La Ligában. Múlt pénteken csak úgy nyert 2-1-re nyert a Celta Vigo otthonában, hogy a győztes gólt Federico Valverde a 94. percben szerezte.

Federico Valverde a Real Madrid hőse, háromszor is bevette a Manchester City kapuját
Federico Valverde a Real Madrid hőse, háromszor is bevette a Manchester City kapuját Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A Real Madrid most a Manchester City ellen azonban a 20. percben előnybe került. Courtois kirúgásából Valverde meglépett a jobb oldalon, O'Reilly elszámította a labda ívét és nem tudta megállítani, a Real csapatkapitánya a 16-os vonalánál kicselezte a kifutó, de határozatlan Donnarumma kapust, és az üres kapuba lőtt (1-0). Donnarumma hatalmasat hibázott, mert kézzel elüthette volna a labdát, de visszahúzta a kezét, nem érzékelte, hogy a csúszás közben még a 16-oson belül van. Azt azért rögzítsük, hogy Courtois közel 60 méteres gólpasszt adott.

 

A Real Madrid Valverde mesterhármasával nyitott a Manchester City ellen, és 3-0-ra nyert

 A 27. percben pedig Valverde már a második találatát ünnepelhette:  Vinícius Júnior passza után Ruben Días lábáról került a labda hozzá, és az uruguayi játékos 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt (2-0). Valverde az idei BL-ben eddig még egy gólt sem szerzett, most hirtelen kettőt is. A 42. percben pedig jött a harmadik Valverde-gól! A 16-oson belül Brahim Díaz emelte hozzá labdát, ő pedig átemelte Guehi felett, és hét méterről  bevágta a vendégek kapujába (3-0)!

Szünet után az 56. percben Donnarumma a 16-oson belül elhúzta a kilépő Vinícius Júnior lábát, a 11-est a sértett lőtte, de a kapus hárította a bal alsó sarkot megcélzó gyatra lövést. A 75. percben nem sok hiányzott ahhoz, hogy a vendégek szépítsenek, Courtois lábbal védte O'Reilly közeli lövését. A második félidőben nem láthattunk gólt, így a Real Madrid 3-0-ra nyert, komoly előnyt szerzett a visszavágóra.

A Paris Saint-Germain és a Bodö/Glimt is háromgólos előnyben

Háromgólos előnyre tett szert a címvédő Paris Saint-Germain is, amely Hvicsa Kvaracselia hajrában szerzett duplájának köszönhetően 5-2-re győzött a klubvilágbajnok Chelsea ellen. Folytatta remeklését a Bodö/Glimt, hazai környezetben szintén háromgólos különbséggel, 3-0-ra győzte le a portugál Sportingot.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3-0 (3-0), gólszerző: Valverde (20., 27., 42.)

Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol) 5-2 (2-1), gólszerzők: Barcola (10.), Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvaracselia (86., 94.), illetve Gusto (28.), Fernández (57.)

Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3-0 (2-0), gólszerzők: Brunstad Fet (32., 11-esből), Blomberg (45+1.), Högh (71.)

Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1-1 (0-0), gólszerzők: Andrich (46.), illetve Havertz (89., 11-esből)
 

Így készült a Real Madrid a Manchester City ellen:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.