Bajnokok LigájaXabi AlonsoManchester CityReal Madrid

Újabb pofon a Real Madridnak, Guardiola a szakadék felé lökte Alonsót

Spanyol lapértesülések szerint sorsdöntő mérkőzés várt Xabi Alonsóra a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában. A Marca értesülései alapján a Real Madrid trénerének az állásába kerülhetett volna egy újabb vereség, márpedig a királyi gárda nem bírt szerdán a Manchester Cityvel, amely 2-1-re győzött a spanyol fővárosban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 22:59
Nem ez volt Haaland (középen) legjobb meccse, de győztes gólt szerzett a Real Madrid ellen Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több szempontból sincs könnyű helyzetben Xabi Alonso. Egyrészt tengernyi sérültje van a Real Madridnak, másrészt a Celta Vigo elleni arcpirító 2-0-s bajnoki vereség után az a hír járta, hogy a klub vezetősége még egy mérkőzést adott az edzőnek a bizonyításra, a Marca szerint egy újabb kudarc után szedhetné a sátorfáját. Ennek elkerülésére nehéz mérkőzést kellett hoznia Alonso csapatának, kedden a Manchester City látogatott Madridba.

Xabi Alonso állásába kerül a Real Madrid újabb veresége?
Xabi Alonso állásába kerül a Real Madrid újabb veresége? Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mbappé nélkül a Real Madrid

A királyi gárda Kylian Mbappé nélkül állt ki, aki kisebb sérüléssel küzd, és a spanyol tréner inkább nem kockáztatott vele, csak a kispadra ültette le őt. Az első tizenöt percben nem tűnt fel a világbajnok csatár hiánya. A Real Madrid nagy kedvvel ment előre, és Vinícius Júnior már a 2. percben tizenegyest harcolt ki, ám a Santiago Bernabéu közönsége csalódottan hördült fel, amikor a VAR-ozás során kiderült, hogy a szabálytalanság a tizenhatoson kívül történt. Fede Valverde életerős szabadrúgása a sorfalon megpattanva nem hozott gólt.

Nem záporoztak a lövések egyik kapura sem, de a félidő második felében mégis háromszor is megrezdült a háló. Először Rodrygo iramodott meg a Jude Bellinghamtől kapott labdával, és a kilenc méterről megeresztett lövése (beadása?) a jobb alsóban kötött ki a 28. percben. 

A Manchester City eddig a pillanatig támadásban semmit sem mutatott, aztán viszont az első két kapura lövése két gólt eredményezett. 

Rayan Cherki szöglete után Josko Gvardiol fejesét még védte Thibaut Courtois, ám Nico O’Reilly ismétlésével már nem tudott mit kezdeni a 35. percben. Hét perccel később Antonio Rüdiger a tizenhatoson belül eltüntette Erling Haalandot, a sértett magabiztosan értékesítette a megítélt tizenegyest, így 2-1-es angol vezetésnél vonultak az öltözőbe a csapatok. És még nagyobb is lehetett volna a különbség, a hosszabbításban a City kontrája után Courtois-nak kétszer is nagyot kellett védenie.

A második félidőt már nem kezdte akkora elánnal a Real Madrid, mint az elsőt. Bár többet próbálkozott az angoloknál, a a játékrész során egyáltalán nem találta el a kaput, anélkül pedig nehéz gólt lőni. Az idő előrehaladtával egyre inkább nyomtak a spanyolok, de ez sem vezetett sikerre, a lefújásig nem változott az eredmény, 2-1-re nyertek az angolok.

Ez volt Xabi Alonso utolsó mérkőzése a Real Madrid élén?

A Manchester Cityt irányító Pep Guardiola előzetesen azt mondta, nem ad tanácsot Xabi Alonsónak, hogy pontosan idézzük, nem fog helyette vizelni. A poénkodás után hozzátette, sajnálja egykori játékosát, amiért ilyen helyzetbe került, és együttérez vele. Ennek ellenére könnyen lehet, hogy ő volt az, aki beleverte az utolsó szöget a koporsójába...

Pedig a Real Madrid a veresége ellenére sem áll rosszul a BL-ben, hat forduló elteltével a hetedik, jelen állás szerint rájátszás nélkül jutna a nyolcaddöntőbe. A negyedik helyet elfoglaló Manchester Cityvel is ez a helyzet.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló

  • Qarabag (azeri)–Ajax Amsterdam (holland) 2-4 (1-1), gólszerzők: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)
  • Villarreal (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) 2-3 (0-1), gólszerzők: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)
  • Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-1), gólszerzők: Brandt (18., 51.), ill. Aleesami (42.), Hauge (76.)
  • Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 2-2 (1-0), gólszerzők: Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), ill. Gordon (51. – 11-esből), Miley (74.)
  • Benfica (portugál)–SSC Napoli (olasz) 2-0 (1-0), gólszerző: Rios (20.)
  • Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 2-0 (0-0), gólszerző: McKennie (67.), David (73.)
  • Club Brugge (belga)–Arsenal (angol) 0-3 (0-1), gólszerzők: Madueke (25., 47.), Martinelli (56.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-0
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1-2 (1-2), gólszerzők: Rodrygo (28.), ill. Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.