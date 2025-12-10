Újabb pofon a Real Madridnak, Guardiola a szakadék felé lökte Alonsót

Több szempontból sincs könnyű helyzetben Xabi Alonso. Egyrészt tengernyi sérültje van a Real Madridnak, másrészt a Celta Vigo elleni arcpirító 2-0-s bajnoki vereség után az a hír járta, hogy a klub vezetősége még egy mérkőzést adott az edzőnek a bizonyításra, a Marca szerint egy újabb kudarc után szedhetné a sátorfáját. Ennek elkerülésére nehéz mérkőzést kellett hoznia Alonso csapatának, kedden a Manchester City látogatott Madridba.

Xabi Alonso állásába kerül a Real Madrid újabb veresége? Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mbappé nélkül a Real Madrid

A királyi gárda Kylian Mbappé nélkül állt ki, aki kisebb sérüléssel küzd, és a spanyol tréner inkább nem kockáztatott vele, csak a kispadra ültette le őt. Az első tizenöt percben nem tűnt fel a világbajnok csatár hiánya. A Real Madrid nagy kedvvel ment előre, és Vinícius Júnior már a 2. percben tizenegyest harcolt ki, ám a Santiago Bernabéu közönsége csalódottan hördült fel, amikor a VAR-ozás során kiderült, hogy a szabálytalanság a tizenhatoson kívül történt. Fede Valverde életerős szabadrúgása a sorfalon megpattanva nem hozott gólt.

Nem záporoztak a lövések egyik kapura sem, de a félidő második felében mégis háromszor is megrezdült a háló. Először Rodrygo iramodott meg a Jude Bellinghamtől kapott labdával, és a kilenc méterről megeresztett lövése (beadása?) a jobb alsóban kötött ki a 28. percben.

A Manchester City eddig a pillanatig támadásban semmit sem mutatott, aztán viszont az első két kapura lövése két gólt eredményezett.

Rayan Cherki szöglete után Josko Gvardiol fejesét még védte Thibaut Courtois, ám Nico O’Reilly ismétlésével már nem tudott mit kezdeni a 35. percben. Hét perccel később Antonio Rüdiger a tizenhatoson belül eltüntette Erling Haalandot, a sértett magabiztosan értékesítette a megítélt tizenegyest, így 2-1-es angol vezetésnél vonultak az öltözőbe a csapatok. És még nagyobb is lehetett volna a különbség, a hosszabbításban a City kontrája után Courtois-nak kétszer is nagyot kellett védenie.

A második félidőt már nem kezdte akkora elánnal a Real Madrid, mint az elsőt. Bár többet próbálkozott az angoloknál, a a játékrész során egyáltalán nem találta el a kaput, anélkül pedig nehéz gólt lőni. Az idő előrehaladtával egyre inkább nyomtak a spanyolok, de ez sem vezetett sikerre, a lefújásig nem változott az eredmény, 2-1-re nyertek az angolok.