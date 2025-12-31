In memoriam Keleti, 2015

Ezt a világot Csurka István már 1998 telén megjövendölte. „A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak majd. A végső cél a magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely másoknak. A nemzetközi nagytőke és a bankok segítik majd ezt a népvándorlást, ez az érdekük.”

Ezt látjuk évtizede.

Magyarországnak egy uniós verdikt értelmében hamarosan harmincezer migránst kell beengednie vagy húszezer eurót fizetnie fejenként – a befogadó országok kasszájába. (A nemzeti kabinet ezt soha nem fogja megtenni – a hatalomért nyáladzó bábkormány annál inkább, sőt a határkerítést is lebontaná.) A potenciális érkezők zöme dolgozni nem akaró, törvényt nem tisztelő figura. Persze a nyugatiak kimazsolázzák azokat, akik talán még hajlandók a munkára. A maradék mehet Kelet-Európába. Méghozzá mielőbb.

Milyen érdekes, az egykori gyarmattartók csak a problémáiktól szabadulnának, összerabolt zsákmányaikat nem akarják szétosztani.

A 2015-ben meghozott végzetes döntés, amely nyomán eddig már kilencmillió közel-keleti és afrikai bevándorló érkezett Európába, Angela Merkel nevéhez fűződik. Kancellár asszony úgy okoskodott: „Wir schaffen das!” – „Megcsináljuk!” A segélyekből kiválóan berendezkedő jövevények köszönték szépen, majd szép módszeresen szilánkosra aprították a nagyvárosok peremkerületeit. Megcsinálták. Mára Németország lakosságának harminc százaléka migrációs hátterű. Pár év múlva talán kalifátussá lesznek.

Vajon gondoltak-e arra a liberális Nyugat szellemóriásai, hogy a migránsáradattal járó iszlám terjeszkedés első áldozata maga a liberalizmus lesz? Hiszen a migrációval megérkezett az erőszakos iszlám is, amely azóta látványosan megmutatta, hogy nem kér abból a szabadelvűségből, amelynek kóros háborodottsága már régen átlépte az épeszűség határait. (Vajon hogyan tervezte a tűzeszű Nyugat összefésülni például a riszáló-vonagló pride-közönséget a harmadik világból érkező, törzsi közösségekhez szokott migránsokkal?)