idezojelek
Tollhegyen

Adjátok vissza a szavainkat!

Jobbágy Éva könyve nemcsak azokhoz szól, akiknek fontosak nemzeti ügyeink, azokhoz is, akik máig kirekesztő célzattal ismételgetik az írónőre szórt vádakat.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
tormay cécile - babits mihály - kosztolányi dezső 2026. 03. 14. 5:59
0

Sok magyar értelmiségi nem is hallott, vagy csak alig Tormay Cécile-ről, miközben 1945 előtt a legnagyobbak között tartották számon – írja Jobbágy Éva hamarosan megjelenő kötetének, az Adjátok vissza a szavainkat! előszavában Nagy Gyöngyi történész, aki szerint már csak ezért is időszerű feltárni a Tormay-jelenség mibenlétét.

A Trianon elleni harc szószólója, a huszadik század első magyar szerzője, aki a politika kedvéért elhagyta a szépirodalmat, hogy feltárja a kommunizmus igazi arcát. (Tormay Cécile, az árnyalatok írónője annak a stílusteremtő iskolának volt a képviselője, mely legmagasabb szintjét Babits Mihály fiatalkori verseiben, Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád költészetében érte el.) Évtizedekkel később a szocialista szellemvasút mozdonyvezetői (Révai József, Aczél György, később Magyar Bálint, Hiller István) persze „kifelejtették” a menetrendből. Így aztán a félrebillentett világ csak foltokban tudhatott arról, hogy a Nyugat mellett volt egy nagy hírű Napkelet is, amelynek szerkesztőjét, Tormay ­Cécile-t a maga korában irodalmi Nobel-díjra is jelölték, műveit hat nyelvre lefordították. Jóllehet az írónő közéleti szerepe és magánélete között ellentét feszült, csillaga megállíthatatlanul emelkedett. 1937-ben bekövetkezett haláláig a magyar keresztény-konzervatív politikai és kulturális elit emblematikus személyiségének számított.

Jobbágy Éva könyve nemcsak azokhoz szól, akiknek fontosak nemzeti ügyeink, azokhoz is, akik máig kirekesztő célzattal ismételgetik az írónőre szórt vádakat, amelyeket évtizedekkel ezelőtt szórtak rá szem­ellenzős marxista történészek.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekirán

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekJobbik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbiztonság

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekRamadán

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekukrajna

Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Bánó Attila avatarja

Zelenszkij elnök zsarolja és durván fenyegeti hazánkat és Orbán Viktort, de az idő nem neki dolgozik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu