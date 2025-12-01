Tormay, az Überhaupt és a bödön

Személyeskedő vita alakult ki a közösségi médiában, miután nemrég, két kötetben megjelent Tormay Cécile (1875–1937) Bujdosó könyve a Singer & Wolfner kiadásának reprintjeként. Az 1918–19-es eseményeket, az őszirózsás forradalmat és a Tanácsköztársaságot mintegy élőben közvetítő naplóregény bőrkötéses kiadása csinos párt alkot a könyvespolcon. Tartalma viszont rendkívül lehangoló, attól függetlenül, hogy ennek ki és mi az oka. Mindenesetre az egyik internetes hozzászóló – végzettsége szerint történelemtanár, aki profilképe alapján az idősebb korosztályhoz tartozik – nem ajánlja, hogy Tormayt olvassuk, mert nem tartja hitelesnek a szerzőt.

Mi meg úgy vagyunk vele: épphogy olvassuk!

A nem olvasásnak, pontosabban az egyoldalú szemléletnek nyögés a vége – tanúsíthatjuk ezt éppen mi, az idősebb nemzedékek tagjai, akiket az iskolában a „három tavasz ünnepére” vezényeltek, március 15-e és április 4-e („a felszabadulás ünnepe”) között 1919. március 21-ről emlékezhettünk meg, mint a „dicsőséges 133 nap”, azaz a proletárdiktatúra kezdetéről. Közben pedig környékünk lakói az 1919-es kommunista népbiztosokról elnevezett közterületeken taposták a flasztert: a Kun Béla (ma: Ludovika) téren vagy a Pogány József (Víg) utcában.

Hat hete szót emeltünk már ugyanitt az eltörléskultúra (cancel culture) olyan hazai megnyilvánulásai ellen, mint amikor egy idehívott izraeli professzort szóhoz sem engednek jutni, feltételezve (!), hogy cionista propagandát hirdet; vagy amikor kiraknának a budapesti könyvfesztiválról egy orosz sci-fi írót, mert támogatta az ukrajnai háborút. Most meg itt van Tormay Cécile, akinek neve Krasznahorkai László Nobel-díjával összefüggésben is felvetődött, hisz a maga korában őt szintén jelölték erre az elismerésre. Külföldön is sikeres írónő volt, műveit számos nyelvre lefordították.

1945 után természetesen rá is vonatkozott a korabeli eltörléskultúra. Szigethy Gábor irodalomtörténész írja A régi ház, e tíz nyelven megjelent szép könyv 2012-es újrakiadásának előszavában: 1965-ben „magyar irodalom szakos hallgatóként mi a nevét sem hallottuk Tormay Cécile-nek”.

Ennek fő oka – túl bizonyos esztétikai fenntartásokon – az 1920 karácsonyán letisztázott Bujdosó könyv lehetett, amely kíméletlenül rántja le a leplet a kérészéletű, de 1945 és 1989 között felmagasztalt szovjet típusú diktatúráról, leleplezve a kegyetlen Szamuely Tibort és a Lenin-fiú­kat, helyzetképet adva a korabeli, gyászos Budapestről és vidékről.