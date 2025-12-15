Csillag született a messzi távolban

Chiléről általában nem tudunk túl sokat. Rettenetesen messze, 13 ezer kilométerre található, a világ másik végén, irdatlan hossza és alig létező szélessége mintha csak arra szolgálna, hogy elválassza Argentínát a Csendes-óceántól. De emlékezhetünk még, hogy Torgyán József egyszerre akarta megoldani hazánk és Chile cseresznyeellátását, az idősebbek pedig arra is, hogy Albert Flórián holtversenyben gólkirály lett a dél-amerikai országban rendezett 1962-es futball-világbajnokságon.
A történelemben járatosaknak ismerősen cseng Salvador Allende, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA támogatta santiagói puccs során megbuktatott és meghalt elnök, valamint az utána 1973 és 1990 között következő katonai juntát irányító Augusto Pinochet neve. (A spanyol nyelvű irodalom kedvelőinek az egykori elnök másodunokahúgáé, Isabel Allendéé is.) Most pedig új névvel ismerkedik a világ: José Antonio Kast komoly esélyesként vágott neki az elnökválasztás második fordulójának, hogy 2017 és 2021 után harmadszor is megkísérelje bevenni a La Monedát, a chilei államfői palotát. (Eredmény hamarosan.)
A latin-amerikai jobboldal új csillaga nekünk már ismerős lehet. Májusban itt járt és fel is szólalt a budapesti CPAC-en, a világ konzervatívjainak nemzetközi seregszemléjén.
Mint akkor írtuk, a chilei Republikánus Párt alapítója beszédében élesen bírálta a baloldalt, amely szerinte nemcsak Latin-Amerikában, hanem világszerte felelős az államok meggyengítéséért. A legveszélyesebb eszköznek a törvénytelen bevándorlást nevezte, amely szerinte ma már nem csupán válság, hanem egy egész civilizáció jövőjét meghatározó kihívás. A húszmilliós Chilében a tömeges migráció megterhelte az oktatási és az egészségügyi rendszert, súlyosbította a lakhatási válságot.
Kast szerint ezért ma olyan történelmi pillanatot élünk, amikor a szabad világ népeinek dönteniük kell, hogy fenn kívánják-e tartani nemzetüket, vagy hagyják, hogy a „szürreális bevándorlás” gyökeresen átalakítsa társadalmukat. Szerinte a baloldal álságos emberiességi retorikával leplezi valódi célját: a társadalmi rend felbomlását és az államhatárok kiüresítését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!