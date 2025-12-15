Csillag született a messzi távolban

Chiléről általában nem tudunk túl sokat. Rettenetesen messze, 13 ezer kilométerre található, a világ másik végén, irdatlan hossza és alig létező szélessége mintha csak arra szolgálna, hogy elválassza Argentínát a Csendes-óceántól. De emlékezhetünk még, hogy Torgyán József egyszerre akarta megoldani hazánk és Chile cseresznyeellátását, az idősebbek pedig arra is, hogy Albert Fló­rián holtversenyben gólkirály lett a dél-amerikai országban rendezett 1962-es futball-világbajnokságon.

A történelemben járatosaknak ismerősen cseng Salvador Allende, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA támogatta santiagói puccs során megbuktatott és meghalt elnök, valamint az utána 1973 és 1990 között következő katonai juntát irányító ­Augusto Pinochet neve. (A spanyol nyelvű irodalom kedvelőinek az egykori elnök másod­unokahúgáé, Isabel Allendéé is.) Most pedig új névvel ismerkedik a világ: José Antonio Kast komoly esélyesként vágott neki az elnökválasztás második fordulójának, hogy 2017 és 2021 után harmadszor is megkísérelje bevenni a La Monedát, a chilei államfői palotát. (Eredmény hamarosan.)

A latin-amerikai jobboldal új csillaga nekünk már ismerős lehet. Májusban itt járt és fel is szólalt a budapesti CPAC-en, a világ konzervatívjainak nemzetközi seregszemléjén.

Mint akkor írtuk, a chilei Republikánus Párt alapítója beszédében élesen bírálta a baloldalt, amely szerinte nemcsak Latin-Amerikában, hanem világszerte felelős az államok meggyengítéséért. A legveszélyesebb eszköznek a törvénytelen bevándorlást nevezte, amely szerinte ma már nem csupán válság, hanem egy egész civilizáció jövőjét meghatározó kihívás. A húszmilliós Chilében a tömeges migráció megterhelte az oktatási és az egészségügyi rendszert, súlyosbította a lakhatási válságot.

Kast szerint ezért ma olyan történelmi pillanatot élünk, amikor a szabad világ népeinek dönteniük kell, hogy fenn kívánják-e tartani nemzetüket, vagy hagyják, hogy a „szürreális bevándorlás” gyökeresen átalakítsa társadalmukat. Szerinte a baloldal álságos emberiességi retorikával leplezi valódi célját: a társadalmi rend felbomlását és az államhatárok kiüresítését.