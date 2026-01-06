VenezuelaDelcy RodríguezTrumpMadurovenezuelai elnökNicolás Maduro

Delcy Rodríguez átveszi az irányítást Venezuelában – de ki is ő valójában?

Nicolás Maduro elfogása után Delcy Rodríguez került Venezuela élére ideiglenes elnökként. A döntés bírálói szerint a hatalom ezzel nem új kezekbe került, hanem egy olyan politikushoz, aki hosszú évek óta a rendszer belső köreihez tartozik. De mit tudunk valójában arról a nőről, aki most az ország élére került?

Sebők Barbara
2026. 01. 06. 22:30
Az 56 éves Delcy Rodríguez több mint egy évtizede meghatározó szereplője a venezuelai közéletnek Forrás: AFP
Mint ismert, letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke hétfőn a caracasi parlamentben. Az 56 éves Delcy Rodríguez több mint egy évtizede meghatározó szereplője a venezuelai közéletnek. Pályafutása során szinte minden fontos kormányzati pozíciót betöltött. Volt kommunikációs miniszter, külügyminiszter, vezette a törvényhozást, majd 2018-tól alelnökként dolgozott. Ebben az időszakban pénzügyminiszteri feladatokat is ellátott, majd az olajágazat irányítását is rábízták. Testvérével, Jorge Rodriguezzel – a nemzetgyűlés elnökével – szoros együttműködésben alakította a politikai döntéseket – számolt be róla a Times of Israel.

Nicolás Maduro elfogása után Delcy Rodríguez került Venezuela élére ideiglenes elnökként
Nicolás Maduro elfogása után Delcy Rodríguez került Venezuela élére ideiglenes elnökként. Fotó: AFP

A Rodriguez család neve régóta összefonódik a venezuelai baloldallal. A Reuters arról írt, hogy édesapjuk, Jorge Antonio Rodríguez baloldali gerillaként vált ismertté, és ő alapította a forradalmi Szocialista Liga Pártot. 1976-ban egy amerikai üzletember elrablásával összefüggésben tartóztatták le, majd rendőrségi őrizetben meghalt. 

A család szerint kínzás áldozata lett, Maduróék pedig később a venezuelai baloldal egyik hősi figurájaként emlékeztek rá.

Delcy Rodríguez munkajogra szakosodott ügyvéd, aki tanulmányai miatt éveket töltött Franciaországban és Angliában. Nyilvános szerepléseiben gyakran jelenik meg nyugati luxusmárkák ruháiban, életvitele pedig éles ellentétben áll azzal a mindennapi valósággal, amelyet a gazdasági válság sújtotta venezuelai társadalom nagy része tapasztal.

Delcy Rodríguez a gazdaságpolitikában is fontos szerepet kapott

Az amerikai szankciók és az évekig tartó hiperinfláció után olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek szakítottak a korábbi gyakorlattal – írja az Economic Times.

Csökkentették az állami kiadásokat, visszafogták a hitelezést, és rögzítették a dollár–bolivár árfolyamot. 

Ezek a lépések hozzájárultak ahhoz, hogy a korábban három számjegyű infláció mérséklődjön, ugyanakkor komoly terheket rótt a lakosságra.

Rodríguez az olajszektorban is kulcsszereplő

Tavaly sikerült napi átlagban mintegy 1,1 millió hordó olajtermelést fenntartani, és ebben fontos szerepe volt a külföldi vállalatokkal, köztük a Chevronnal folytatott együttműködésnek. 

Az iparág szereplői gyakran munkamániásként jellemzik, rendszeresen részt vesz magánszektorbeli rendezvényeken, és az elmúlt években ő volt az a venezuelai vezető, aki a leggyakrabban utazott Kínába, Oroszországba és Törökországba.

Ideiglenes elnökként Delcy Rodríguez így ismert terepen mozog. 

 

Borítókép: Delcy Rodríguez ideiglenes elnök (Fotó: AFP)

