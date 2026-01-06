Delcy Rodríguez átveszi az irányítást Venezuelában – de ki is ő valójában?

Mint ismert, letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke hétfőn a caracasi parlamentben. Az 56 éves Delcy Rodríguez több mint egy évtizede meghatározó szereplője a venezuelai közéletnek. Pályafutása során szinte minden fontos kormányzati pozíciót betöltött. Volt kommunikációs miniszter, külügyminiszter, vezette a törvényhozást, majd 2018-tól alelnökként dolgozott. Ebben az időszakban pénzügyminiszteri feladatokat is ellátott, majd az olajágazat irányítását is rábízták. Testvérével, Jorge Rodriguezzel – a nemzetgyűlés elnökével – szoros együttműködésben alakította a politikai döntéseket – számolt be róla a Times of Israel.

Nicolás Maduro elfogása után Delcy Rodríguez került Venezuela élére ideiglenes elnökként. Fotó: AFP

A Rodriguez család neve régóta összefonódik a venezuelai baloldallal. A Reuters arról írt, hogy édesapjuk, Jorge Antonio Rodríguez baloldali gerillaként vált ismertté, és ő alapította a forradalmi Szocialista Liga Pártot. 1976-ban egy amerikai üzletember elrablásával összefüggésben tartóztatták le, majd rendőrségi őrizetben meghalt.

A család szerint kínzás áldozata lett, Maduróék pedig később a venezuelai baloldal egyik hősi figurájaként emlékeztek rá.

Delcy Rodríguez munkajogra szakosodott ügyvéd, aki tanulmányai miatt éveket töltött Franciaországban és Angliában. Nyilvános szerepléseiben gyakran jelenik meg nyugati luxusmárkák ruháiban, életvitele pedig éles ellentétben áll azzal a mindennapi valósággal, amelyet a gazdasági válság sújtotta venezuelai társadalom nagy része tapasztal.