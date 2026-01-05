Letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke

„Addig nem nyugszom, amíg nem biztosítjuk a békét és a nyugalmat az ország számára” – mondta az 56 éves politikus a beiktatási ceremónián, amelyet a fivére, Jorge Rodríguez, a parlament elnöke vezetett. A 60 esztendős Jorge Rodríguezt hétfőn szintén újraválasztották a nemzetgyűlés élére, a mandátuma 2031-ig szól.

Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök (középen jobbra), Vladimir Padrino López védelmi miniszter (balra), Diosdado Cabello belügyminiszter (középen balra), valamint Jorge Rodríguez, a Nemzetgyűlés elnöke (jobbra) Fotó: AFP

Delcy és Jorge Rodríguez egyaránt évek óta a venezuelai politikai elit tagja. Apjukat, Jorge Antonio Rodríguezt a venezuelai baloldali mozgalom mártírjának tartják, miután az egykori marxista gerillavezér rendőrségi fogdában halt meg gyanús körülmények között még 1976-ban. Jorge Rodríguez korábban a választási bizottság elnöke, majd alelnök és távközlési miniszter volt.