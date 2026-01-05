hivatali esküVenezuelaDelcy Rodríguez

Letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke

Letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke hétfőn a caracasi parlamentben, miután Nicolás Maduro elnököt szombaton az amerikai erők egy katonai művelet során őrizetbe vették, hogy New Yorkban kokaincsempészet vádjával bíróság elé állítsák.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 23:11
Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke Fotó: AFP
„Addig nem nyugszom, amíg nem biztosítjuk a békét és a nyugalmat az ország számára” – mondta az 56 éves politikus a beiktatási ceremónián, amelyet a fivére, Jorge Rodríguez, a parlament elnöke vezetett. A 60 esztendős Jorge Rodríguezt hétfőn szintén újraválasztották a nemzetgyűlés élére, a mandátuma 2031-ig szól.

Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök (középen jobbra), Vladimir Padrino López védelmi miniszter (balra), Diosdado Cabello belügyminiszter (középen balra), valamint Jorge Rodríguez, a Nemzetgyűlés elnöke (jobbra)
Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök (középen jobbra), Vladimir Padrino López védelmi miniszter (balra), Diosdado Cabello belügyminiszter (középen balra), valamint Jorge Rodríguez, a Nemzetgyűlés elnöke (jobbra) Fotó: AFP

Delcy és Jorge Rodríguez egyaránt évek óta a venezuelai politikai elit tagja. Apjukat, Jorge Antonio Rodríguezt a venezuelai baloldali mozgalom mártírjának tartják, miután az egykori marxista gerillavezér rendőrségi fogdában halt meg gyanús körülmények között még 1976-ban. Jorge Rodríguez korábban a választási bizottság elnöke, majd alelnök és távközlési miniszter volt.

Delcy Rodríguezt mostanáig Maduro elnök belső körének egyik leglojálisabb alakjaként ismerték. Külügyminiszterként 2014 és 2017 között, majd alelnökként konfrontációs politikát folytatott az Egyesült Államokkal. Ugyan a caracasi amerikai támadás után hajthatatlannak mutatkozott, később mégis készséget mutatott az Egyesült Államokkal való együttműködésre. 

A latin-amerikai országban nagy befolyással rendelkező hadsereg nyilvánosan az ő oldalára állt. A kormány mindemellett továbbra is Madurót tekinti Venezuela államfőjének. Hétfő este Maduro több ezer híve tüntetett Caracasban a megbuktatott elnök szabadon bocsátását követelve – jelentették az AFP francia hírügynökség tudósítói a helyszínről. A hatalom szervezte megmozdulást Delcy Rodríguez beiktatásával egy időben tartották.

Borítókép: Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke (Fotó: AFP)

