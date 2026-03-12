Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Fradieurópa-ligaCristiano RonaldoBraga

Csúnyán leszólta a Fradit Cristiano Ronaldo portugál felfedezője

A Ferencváros futballcsapata ma este (21.00) hazai pályán fogadja a portugál Braga együttesét az Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén. Portugáliában nagyon készülnek a Fradi ellen: megszólaltatták Cristiano Ronaldo felfedezőjét, aki a magyar bajnokságot is jól ismeri, és Leonel Pontes csúnyán leszólta Robbie Keane együttesét. A Portóban megfordult Fradi-legenda, Lipcsei Péter is interjút adott a portugál sajtóban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 10:37
Lonardo Pontes szúrta ki először Cristiano Ronaldo tehetségét, most pedig azt állítja, hogy a Fradi nem kreatív, a Braga az esélyesebb Fotó: PEDRO FIUZA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Fradi a portugál élvonalban jelenleg a Porto, a Benfica és a Sporting mögött a negyedik helyen álló Braga ellen lép pályára hazai pályán csütörtökön 21 órától . A párharc esélyese a papírforma szerint a 146 millió eurós értékű kerettel rendelkező portugál klub a 43 millió eurót érő Ferencváros ellen. Így is szemet szúrt a Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert Leonel Pontes lesújtó véleménye Robbie Keane együtteséről a portugál sajtóban.

Leonardo Pontes Cristiano Ronaldo felfedezője volt, most pedig a Fradi Braga elleni párharcáról nyilatkozott
Leonardo Pontes Cristiano Ronaldo felfedezője volt, most pedig a Fradi Braga elleni párharcáról nyilatkozott Fotó: PEDRO FIUZA / NurPhoto

A jelenleg a kínai SH Shenhua csapatát irányító edző 2016-ban a Debrecent is vezette az NB I-ben, így ismeri a magyar bajnokságot, ezért is kérdezte a portugál sportlap, az A Bola arról, mire számít a Braga Fradi elleni El-párharcában. Pontes szerint Robbie Keane játékosainak még a labdával is meggyűlik a bajuk.

Cristiano Ronaldo felfedezője szerint a Fradi nem kreatív

Pontes úgy véli, hogy a Fradi egy fizikai erőre és gyorsaságra építő csapat, nem pedig kreatív, és a játékosainak a labda kontrollálásával is gondjaik vannak. Ettől függetlenül például a pontrúgások miatt, amiben szerinte a Ferencváros kifejezetten erős, kemény párharcra kell készülnie a Bragának.

– Nagyon fizikai futballt játszanak, sok átmenettel – nyilatkozta Pontes az A Bolának. – A labdával való kontroll azonban nehézséget okoz nekik. A játékosok nagyon erősek és gyorsak, de kevesebb kreativitással és kisebb taktikai fegyelemmel rendelkeznek, már ami a helyezkedést illeti. Mivel sok az átmenet és a támadásokat gyakran hosszú passzokkal próbálják felépíteni, a játék szétszakad, így sok támadható terület nyílik. A pontrúgásoknál azonban kifejezetten erősek.

Pontes a Sporting B csapatánál dolgozott, amikor a fiatal Cristiano Ronaldo feltűnt náluk. Bár később Bölöni László tette be a tehetséget az első csapatba, Portugáliában Pontest is a felfedezőjének tartják, mert eredetileg ő hívta a lisszaboni csapathoz Ronaldót.

– Először 1997 márciusában láttam Cristianót Madeirán – elevenítette fel Leonel Pontes Cristiano Ronaldo felfedezésének a történetét. – Egy ismerősöm hívott fel, hogy tornát rendeznek, és feltétlenül meg kell néznem egy fiatal játékost. Idősebb fiúk között játszott, de így is látszott, hogy különleges tehetség. Találkoztam a szüleivel, majd elvittem a csapatomhoz. Velünk edzett, s rögtön láttam, hogy valami különleges van benne. Azonnal telefonáltam a Sporting vezetőinek, és azt mondtam, hogy ezt a játékost magunkhoz kell vennünk, minél hamarabb. Később a Sporting B-csapatánál, majd a válogatottnál is dolgoztunk együtt, a mai napig jó a kapcsolatunk.

Lipcsei Péter Portugáliában Fehér Miklósra emlékezett

A portugál sajtóban Lipcsei Péter is megszólalt a Fradi Braga elleni meccse előtt. A Ferencváros legendás játékosa az FC Porto futballistája volt, amikor a csapathoz igazolt a 2004-ben tragikusan elhunyt Fehér Miklós is.

– Fehér Miki és Buzsáky Ákos játszottak utánam az FC Portóban, és Miki a Bragánál is letette a névjegyét. Én már otthon voltam, amikor az a tragédia történt vele a Benfica–Guimaraes meccsen – nyilatkozta Lipcsei Péter a portugál O’ Jogo lapnak, amiből a Metropol szemlézett. – Ő olyan volt nekem Portóban, mintha a harmadik fiam lett volna. Abban a fél szezonban (1998 őszén – a szerző), mielőtt Ausztriába igazoltam, minden nap velem volt otthon. Edzések után mindig együtt csináltunk valamit. Mindmáig nagyon nehéz belegondolni és beszélni arról, ami történt vele.

Lipcsei Péter egyébként kiegyenlítettnek látja a Fradi esélyeit a Braga ellen.

– Én sokkal kiegyenlítettebbnek látom az esélyeket, az első meccs előtt 50-50 százalékot adok – nyilatkozta a Mandinernek. – Fizikailag erősek a portugálok is, ráadásul az ottani futball mindig is technikás volt, így biztosan megnehezítik majd a Fradi dolgát. Rutinos klasszisok alkotják az ellenfelet, elég csak Moutinhóra vagy Hortára gondolni, és akkor még nem beszéltünk a gólerős uruguayi Zalazarról. Egytől egyig kiemelkedő tudású játékosok, de tisztában van azzal a Ferencváros stábja is, hogy milyen két meccs vár a csapatra. Itthon arra építhetünk, hogy a miénk az egyik legjobb szurkolótábor a világon, ilyen hangulat biztosan nem lesz Portugáliában, ebből pedig előnyt kell kovácsolnunk. Először erre kell koncentrálni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.