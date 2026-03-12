Csúnyán leszólta a Fradit Cristiano Ronaldo portugál felfedezője

Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Fradi a portugál élvonalban jelenleg a Porto, a Benfica és a Sporting mögött a negyedik helyen álló Braga ellen lép pályára hazai pályán csütörtökön 21 órától . A párharc esélyese a papírforma szerint a 146 millió eurós értékű kerettel rendelkező portugál klub a 43 millió eurót érő Ferencváros ellen. Így is szemet szúrt a Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert Leonel Pontes lesújtó véleménye Robbie Keane együtteséről a portugál sajtóban.

Leonardo Pontes Cristiano Ronaldo felfedezője volt, most pedig a Fradi Braga elleni párharcáról nyilatkozott Fotó: PEDRO FIUZA / NurPhoto

A jelenleg a kínai SH Shenhua csapatát irányító edző 2016-ban a Debrecent is vezette az NB I-ben, így ismeri a magyar bajnokságot, ezért is kérdezte a portugál sportlap, az A Bola arról, mire számít a Braga Fradi elleni El-párharcában. Pontes szerint Robbie Keane játékosainak még a labdával is meggyűlik a bajuk.

Cristiano Ronaldo felfedezője szerint a Fradi nem kreatív

Pontes úgy véli, hogy a Fradi egy fizikai erőre és gyorsaságra építő csapat, nem pedig kreatív, és a játékosainak a labda kontrollálásával is gondjaik vannak. Ettől függetlenül például a pontrúgások miatt, amiben szerinte a Ferencváros kifejezetten erős, kemény párharcra kell készülnie a Bragának.

– Nagyon fizikai futballt játszanak, sok átmenettel – nyilatkozta Pontes az A Bolának. – A labdával való kontroll azonban nehézséget okoz nekik. A játékosok nagyon erősek és gyorsak, de kevesebb kreativitással és kisebb taktikai fegyelemmel rendelkeznek, már ami a helyezkedést illeti. Mivel sok az átmenet és a támadásokat gyakran hosszú passzokkal próbálják felépíteni, a játék szétszakad, így sok támadható terület nyílik. A pontrúgásoknál azonban kifejezetten erősek.

Pontes a Sporting B csapatánál dolgozott, amikor a fiatal Cristiano Ronaldo feltűnt náluk. Bár később Bölöni László tette be a tehetséget az első csapatba, Portugáliában Pontest is a felfedezőjének tartják, mert eredetileg ő hívta a lisszaboni csapathoz Ronaldót.

– Először 1997 márciusában láttam Cristianót Madeirán – elevenítette fel Leonel Pontes Cristiano Ronaldo felfedezésének a történetét. – Egy ismerősöm hívott fel, hogy tornát rendeznek, és feltétlenül meg kell néznem egy fiatal játékost. Idősebb fiúk között játszott, de így is látszott, hogy különleges tehetség. Találkoztam a szüleivel, majd elvittem a csapatomhoz. Velünk edzett, s rögtön láttam, hogy valami különleges van benne. Azonnal telefonáltam a Sporting vezetőinek, és azt mondtam, hogy ezt a játékost magunkhoz kell vennünk, minél hamarabb. Később a Sporting B-csapatánál, majd a válogatottnál is dolgoztunk együtt, a mai napig jó a kapcsolatunk.