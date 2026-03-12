Gera Zoltánra is emlékeztető gólörömmel folytatódott a Bodö/Glimt tündérmeséje

Azok után, hogy a Manchester City, az Atlético Madrid és az Inter sem találta meg a Bodö/Glimt ellenszerét, arra éppen már lehetett is számítani, hogy a BL-nyolcaddöntőben a lisszaboni Sporting is megszenved Norvégiában. A Bodö/Glimt azonban az ötmeccses győzelmi szériában az eddigi legsimább győzelmét aratta, Fet, Blomberg és Högh is betalált, így lett 3-0 a végeredmény. Blomberg szaltós gólörömöt mutatott be, amit Magyarországon Gera Zoltán nevéhez köthettünk.

A Bodö/Glimt a BL-negyeddöntő kapujában, a Sporting ellen a norvég csapat három gólörömöt mutathatott be, egyszer Gera Zoltán szaltója is előkerült Fotó: NurPhoto via AFP/Mairo Cinquetti

Staale Solbakken norvégi szövetségi kapitány tv-s szakértőként örömmel láthatta, hogy a szinte kizárólag norvég játékosokból álló Bodö/Glimt hogyan játszik. Solbakken a legújabb BL-sztárok közül biztosan elvisz majd néhányat magával a nyári futball-vb-re is.

Bodö/Glimt: máris megvan a BL-negyeddöntő?

Solbakken nem kertelt a továbbjutási esélyek elemzésekor.

A Sporting már a kiesés szélén, nem tudják felvenni a versenyt. Kevésbé felkészültek, mint gondoltam

– idézi a Dagbladet a norvég szövetségi kapitányt, s szavai még erősebben hatnak, ahogy a lap hozzáteszi: Solbakken mindezt még a félidőben mondta, az akkori 2-0-s állásból végül 3-0-s végeredmény lett.