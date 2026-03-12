Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Gera ZoltánBajnokok LigájaBodö/Glimtnorvég labdarúgásStale Solbakken

Gera Zoltánra is emlékeztető gólörömmel folytatódott a Bodö/Glimt tündérmeséje

Nincs megállás: sorozatban ötödik meccsét nyerte a BL-ben a Bodö/Glimt. A Manchester City, az Atlético Madrid és az Inter (oda-vissza) után ezúttal a portugál Sporting volt az áldozat. A Bodö/Glimt második góljának szerzője, Ole Didrik Blomberg Gera Zoltán szaltós gólörömére emlékeztető mozdulattal ünnepelt, a norvég szövetségi kapitány, Staale Solbakken szerint a 3-0-s Bodö-sikerrel lényegében el is dőlt a párharc.

2026. 03. 12. 10:06
Blomberg lábát már elhagyta a labda, a Bodö/Glimt játékosa készül Gera Zoltán szaltós gólörömére a Sporting elleni BL-meccsen Fotó: AFP/NTB/Mats Torbergsen
Azok után, hogy a Manchester City, az Atlético Madrid és az Inter sem találta meg a Bodö/Glimt ellenszerét, arra éppen már lehetett is számítani, hogy a BL-nyolcaddöntőben a lisszaboni Sporting is megszenved Norvégiában. A Bodö/Glimt azonban az ötmeccses győzelmi szériában az eddigi legsimább győzelmét aratta, Fet, Blomberg és Högh is betalált, így lett 3-0 a végeredmény. Blomberg szaltós gólörömöt mutatott be, amit Magyarországon Gera Zoltán nevéhez köthettünk.

A Bodö/Glimt a BL-negyeddöntő kapujában, a Sporting ellen a norvég csapat három gólörömöt mutathatott be, egyszer Gera Zoltán szaltója is előkerült
A Bodö/Glimt a BL-negyeddöntő kapujában, a Sporting ellen a norvég csapat három gólörömöt mutathatott be, egyszer Gera Zoltán  szaltója is előkerült Fotó: NurPhoto via AFP/Mairo Cinquetti

Staale Solbakken norvégi szövetségi kapitány tv-s szakértőként örömmel láthatta, hogy a szinte kizárólag norvég játékosokból álló Bodö/Glimt hogyan játszik. Solbakken a legújabb BL-sztárok közül biztosan elvisz majd néhányat magával a nyári futball-vb-re is.

Bodö/Glimt: máris megvan a BL-negyeddöntő?

Solbakken nem kertelt a továbbjutási esélyek elemzésekor.

A Sporting már a kiesés szélén, nem tudják felvenni a versenyt. Kevésbé felkészültek, mint gondoltam

idézi a Dagbladet a norvég szövetségi kapitányt, s szavai még erősebben hatnak, ahogy a lap hozzáteszi: Solbakken mindezt még a félidőben mondta, az akkori 2-0-s állásból végül 3-0-s végeredmény lett.

Patrick Berg, a Bodö/Glimt csapatkapitánya ennek ellenére óvatosabb volt.

– Nem szabad azt gondolnunk, hogy innen minden magától megy. Jól fel kell készülnünk a visszavágóra is. A riválisok itt, műfüvön kevésbé érzik kényelmesen magukat, Lisszabonban természetesen füvön nagy nehéz meccs vár ránk hat nap múlva – mondta a lefújás után Berg.

A Bodö/Glimt és Gera Zoltán szaltója

Magyar szempontból a Bodö/Glimt sikerének legemlékezetesebb pillanata a második gól, Blomberg találata volt. Bár az akciót is szépen építették fel a norvégok, főleg azért, mert az első norvég válogatott szereplésére még váró szélső olyan szaltóval ünnepelt, ami éveken át többek között Gera Zoltán védjegye volt, természetesen más futballisták mellett is, mint például a vb-történet gólrekordere, Miroslav Klose.

 

