Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

„Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg Magyar Péter”

Kocsis Máté reagált a legújabb Volodimir Zelenszkij-interjún elhangzottakra, amelyben az ukrán elnök Magyarországot bírálta. A Fidesz frakcióvezetője szerint súlyos és alaptalan vádak hangzottak el, és visszautasította azokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 10:47
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre mélyebbre süllyed. Egy interjúban ismét támadta Orbán Viktort, s nem bánta meg azt sem, hogy megfenyegette őt. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videóüzenetben reagált Zelenszkij szavaira. 

Fotó: MTI

Ennél a Zelenszkijnél pofátlanabb, alávalóbb hazudozó nincs is, esetleg a Magyar Péter.

– kezdte a mondanivalóját Kocsis, aki részletezte, hogy Zelenszkij interjút adott, és azt mondta, hogy Magyarország ugyanúgy támadja Ukrajnát, mint az oroszok, csak nem rakétákkal. 

Zelenszkij elnök úr! Önök zárták el a kőolajvezetéket Magyarország elől és ezzel veszélybe sodorták a magyar háztartások, az ipar, a magyar gazdaság és a vállalkozások energiabiztonságát

– fejtette ki. Úgy folytatta, hogy ott kezdődött a konfliktus, majd jött egy újabb a támadás azzal, hogy beavatkozik durva pénzügyi, titkosszolgálati és mindenféle eszközökkel a magyar választásokba, hogy ukránbarát kormányt alakítsanak itt Magyar Péterrel közösen.

Aztán ön személyesen megfenyegeti a miniszterelnököt, és az ön gyáva, férfiatlan, félnótás beosztottjai pedig megfenyegetik a miniszterelnök családját

– emelte ki a frakcióvezető. Elmondta, hogy az, hogy az ukrán fenyegetésekre vannak válaszlépései a magyar kormánynak, az nem azt jelenti, hogy mi támadtuk meg őket. 

Ennél pofátlanabb, szemtelenebb hazugságot már nagyon rég hallottam, és természetesen az egész ukránbarát sajtó Magyarországon, a Telex, meg a 444, meg a nem tudom melyik, a HVG, oda-vissza vannak ezért, hogy hát ez milyen fantasztikus egy mondat. Nem, ez egy ordenáré, koszvadék, aljas hazugság. És egyébként meg meg fogjuk védeni akkor is az érdekeinket, ha Zelenszkij elnök úr a feje tetején áll

– zárta a videót Kocsis.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

