„Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg Magyar Péter”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre mélyebbre süllyed. Egy interjúban ismét támadta Orbán Viktort, s nem bánta meg azt sem, hogy megfenyegette őt. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videóüzenetben reagált Zelenszkij szavaira.

Zelenszkijnél alávalóbb hazudozó nincs, esetleg a Magyar Péter – mondta Kocsis Máté

Fotó: MTI

Ennél a Zelenszkijnél pofátlanabb, alávalóbb hazudozó nincs is, esetleg a Magyar Péter.

– kezdte a mondanivalóját Kocsis, aki részletezte, hogy Zelenszkij interjút adott, és azt mondta, hogy Magyarország ugyanúgy támadja Ukrajnát, mint az oroszok, csak nem rakétákkal.