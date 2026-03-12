Jó hír érkezett Borsodból: egyre kevesebb az influenzás

Megszűnik csütörtöktől a kötelező maszkviselés és a látogatási korlátozás Borsod-Abaúj-Zemplénben – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház.

Illusztráció (Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház És Egyetemi Oktatókórház)

Mint írták, az év tizedik hetében a vármegyében

visszaesést mutattak az influenzaszerű megbetegedések, és a szennyvíz elemzéséből kinyert adatok alapján további csökkenés várható.

A tavaly december 31-én elrendelt általános maszkviselési kötelezettség mellett

a tavaly október 31-től elrendelt általános látogatási korlátozást is feloldják, és a vármegyei kormányhivatal által január 21-én elrendelt látogatási tilalom is megszűnik.

A most feloldott tilalom