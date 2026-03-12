Jó hír érkezett Borsodból: egyre kevesebb az influenzás

Megszűnik csütörtöktől a kötelező maszkviselés és a látogatási korlátozás Borsod-Abaúj-Zemplénben – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház.
Mint írták, az év tizedik hetében a vármegyében
visszaesést mutattak az influenzaszerű megbetegedések, és a szennyvíz elemzéséből kinyert adatok alapján további csökkenés várható.
A tavaly december 31-én elrendelt általános maszkviselési kötelezettség mellett
a tavaly október 31-től elrendelt általános látogatási korlátozást is feloldják, és a vármegyei kormányhivatal által január 21-én elrendelt látogatási tilalom is megszűnik.
A most feloldott tilalom
- a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységét,
- az újszülött intenzív osztály PIC és NIC részlegeit,
- a Szülészeti és Nőgyógyászati Centrumot és
- a szülészeti osztály első, második és harmadik gyermekágyas részlegeit érintette – közölték.
