Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

megszűnikborsod - abaúj - zemplénbenmaszkviseléskorlátozás

Jó hír érkezett Borsodból: egyre kevesebb az influenzás

Csütörtöktől megszűnik a korábban elrendelt kötelező maszkviselés, a látogatási tilalom és a látogatási korlátozás is a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézményeiben – közölte honlapján a gyógyintézet csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 12. 11:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megszűnik csütörtöktől a kötelező maszkviselés és a látogatási korlátozás Borsod-Abaúj-Zemplénben – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház.

Illusztráció (Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház És Egyetemi Oktatókórház)

Mint írták, az év tizedik hetében a vármegyében 

visszaesést mutattak az influenzaszerű megbetegedések, és a szennyvíz elemzéséből kinyert adatok alapján további csökkenés várható. 

A tavaly december 31-én elrendelt általános maszkviselési kötelezettség mellett

a tavaly október 31-től elrendelt általános látogatási korlátozást is feloldják, és a vármegyei kormányhivatal által január 21-én elrendelt látogatási tilalom is megszűnik.

A most feloldott tilalom 

  • a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységét, 
  • az újszülött intenzív osztály PIC és NIC részlegeit, 
  • a Szülészeti és Nőgyógyászati Centrumot és 
  • a szülészeti osztály első, második és harmadik gyermekágyas részlegeit érintette – közölték.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu