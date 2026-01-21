Egyre jobban terjed az influenza, van, ahol már látogatási tilalmat rendeltek el

A járványküszöböt meghaladó influenzás megbetegedések miatt látogatási tilalmat vezettek be a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szervezeti egységében – tájékoztatta az egyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A korlátozás valamennyi szegedi, szentesi és deszki betegellátó egységre kiterjed, és visszavonásig érvényes.

A látogatási tilalom a szülészet-nőgyógyászati osztályon, az újszülöttrészlegen és a koraszülött részlegen is hatályban van.

Közben a Kecskeméti járásban is átlépte a járványküszöböt a légúti megbetegedések száma. A betegek és a munkatársak védelme érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház részleges kórházi látogatási tilalmat rendelt el, valamint

kötelezővé tette a maszkviselést az érintett osztályokon.

Az intézkedések célja mindkét intézményben a fertőzések további terjedésének megelőzése és az egészségügyi ellátás biztonságának fenntartása.