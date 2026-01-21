Magyar Péter letagadta Kéri Lászlót + videó

Magyar PéterTisza PártKéri László

Nyilvánosan próbálta elhatárolni magát Kéri Lászlótól Magyar Péter, ám a baloldali szociológusról időközben bebizonyosodott: rendszeresen ad tanácsokat a Tisza Pártnak – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

2026. 01. 21. 13:24
Magyar Péter megtagadta Kéri Lászlót, szerinte a baloldali szociológusnak semmi köze a Tisza Párthoz – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Mint arról a lapunk is beszámolt, hiába tagadta eddig Magyar Péter, január elején bebizonyosodott: Kéri László a Tisza Párt vezérkarának ad tanácsokat.

Kéri László baloldali szociológus a Tisza pártirodájánál. Forrás: Ripost

A Ripost fotóin jól látható, amint a korábban MSZP-s, mára tiszás politológus rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével. A hírportál szerint Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, kampányfelkészítőre jár a párt központi irodájába.

Feladatul azt kaphatta, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adóemeléseket, addig ő a feleségével egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját. Emlékezetes, Kéri felesége, Petschnig Mária Zita például így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén: 

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerülne.  

 

