európai parlamentUkrajnaMenczer TamásTisza PártUrsula von der LeyenManfred Weber

Menczer Tamás: A Tisza Von der Leyent és Webert támogatja + videó

Keményen bírálta Magyar Péter pártját a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. „Aki Von der Leyent és Webert támogatja, az a háborút és Ukrajna uniós tagságát támogatja” – mutatott rá Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 21. 12:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza Von der Leyent és Webert támogatja” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Menczer Tamás. 

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Fotó: Kovács Attila / MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, az, aki az Európai Bizottság elnökét és az Európai Néppárt vezetőjét támogatja,

 „odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, beengedné a bevándorlókat és tönkretenné a magyar gazdákat”.

Menczer Tamás a videóban rámutatott a kormánypárt és a Tisza Párt közötti lényeges különbségre is. 

A Tisza ilyen. Mi meg nem

 – jelentette ki.

A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Parlamentben hamarosan döntés születik Ursula von der Leyen sorsáról. – Holnap bizalmatlansági szavazás az Európai Parlamentben Von der Leyen ellen – mondta. – Hajrá, Patrióták! – zárta videóját Menczer Tamás. 

Amint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen a Patrióta frakció kezdeményezése okán ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe  az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. A vita a strasbourgi plenáris ülés hétfői napirendjén szerepel, és a héten ítélet is várható Ursula von der Leyen ügyében.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber ( Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

add-square Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur

Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett

Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu