Menczer Tamás: A Tisza Von der Leyent és Webert támogatja + videó

„A Tisza Von der Leyent és Webert támogatja” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Menczer Tamás.

Fotó: Kovács Attila / MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, az, aki az Európai Bizottság elnökét és az Európai Néppárt vezetőjét támogatja,

„odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, beengedné a bevándorlókat és tönkretenné a magyar gazdákat”.

Menczer Tamás a videóban rámutatott a kormánypárt és a Tisza Párt közötti lényeges különbségre is.

A Tisza ilyen. Mi meg nem

– jelentette ki.

A fideszes politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Parlamentben hamarosan döntés születik Ursula von der Leyen sorsáról. – Holnap bizalmatlansági szavazás az Európai Parlamentben Von der Leyen ellen – mondta. – Hajrá, Patrióták! – zárta videóját Menczer Tamás.

Amint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen a Patrióta frakció kezdeményezése okán ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. A vita a strasbourgi plenáris ülés hétfői napirendjén szerepel, és a héten ítélet is várható Ursula von der Leyen ügyében.