Mercosur-megállapodás: az ipari érdekek győzelme az agrárszektorral szemben?

– Miért tartják szerkezetileg kiegyensúlyozatlannak az EU–Mercosur egyezményt, és mely területeken látszik ez a leginkább?

– Az EU–Mercosur megállapodás szerkezetileg kiegyensúlyozatlannak tekinthető, mivel jelentős előnyöket elsősorban néhány, erős ipari bázissal rendelkező tagállam számára biztosít – és ott is főként bizonyos ágazatoknak, például az autóiparnak, a gépgyártásnak, a műszaki és elektronikai termékeket előállító iparnak, valamint a vegyiparnak. Ezzel szemben az egyezmény várhatóan az Európai Unió valamennyi tagállamának mezőgazdasági szektorát hasonló mértékben hátrányosan érinti.

Lényegében olyan egyezményről van szó, amely az ipari érdekek győzelmét tükrözi az agrárszektorral szemben, miközben a gazdáknak kell viselniük a megállapodás potenciális gazdasági költségeit.