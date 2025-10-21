Magyar tiltakozás az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás ellen

Megszavazta az Európai Tanács az Ukrajnával kötendő – immár határozatlan idejű – szabadkereskedelmi megállapodást. Ezzel lassan elhárul az utolsó akadály is az egyezmény elől – hívta fel a figyelmet közös közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). A tagállamok közül egyedül Magyarország és Szlovákia szavazott nemmel. A két szervezet határozottan tiltakozik a megállapodás ellen – szögezték le.

Az Európai Bizottság által korábban bemutatott tervezet alapján jelentős engedményeket kapna az ukrán fél. A háború előtti kvótákhoz képest

a méz behozatala a hatszorosára,

a cukoré ötszörösére,

a tojásé pedig háromszorosára nőhet

a megemelt kvóták alapján.

A baromfi esetében a kvóta 120 ezer tonnára emelkedik, míg a kukoricánál még ennél is súlyosabb a helyzet, hiszen hiába van kvóta, a tervezet szerint a vám 0 százalék, így az korlátlanul hozható be Ukrajnából.

A köztestület és az érdekképviselet szerint komoly aggodalomra ad okot az is, hogy gombából például teljesen szabaddá teszik a kereskedelmet, ami komoly piaci zavart okozhat az európai, ezen belül is főként az Ukrajnával szomszédos tagállamok piacán.

A közleményben emlékeztetnek arra is, hogy míg a háború alatt átmeneti jelleggel tette lehetővé a piacok megnyitását az Európai Bizottság, a mostani megállapodás már határozatlan időre nyitná meg a piacokat az ukrán behozatal előtt. Mint ismert, az ukrán import korlátlan beengedése a földbe döngölte a felvásárlási árakat Európában, ezt pedig csak az Ukrajnával szomszédos államok (például Magyarország, Lengyelország, Románia) egyoldalú tilalma tudta orvosolni.

A NAK és a Magosz szerint a megállapodás másik pontja teljes naivitásról – vagy éppenséggel a tudatos félrevezetésről – ad tanúbizonyságot, miszerint Ukrajna 2028-tól már köteles lenne alkalmazkodni az EU-s növényvédelmi előírásokhoz. Az elvárás komolysága azonban igencsak megkérdőjelezhető, mivel a kötelezettség betartását csupán egy fél évente készítendő, írásos jelentéssel ellenőrizné az Európai Bizottság.