Nem változik a hulladékszállítás az ünnepek alatt

Lesz azonban olyan Mohu-egység, ami bezár.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 22. 11:57
Fotó: MTI/Lakatos Péter
A hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek idején is a megszokott rend szerint történik – tájékoztatott a Mohu Budapest Zrt. A közlemény szerint munkatársaik Budapesten és az agglomerációs településeken változatlan ütemezésben végzik a kommunális és a szelektív hulladék elszállítását.

Budapest, 2024. december 6. A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. munkatársai Mikulás sapkában Óbudán 2024. december 6-án. MTI/Lakatos Péter
Fotó: MTI/Lakatos Péter

Azonban a hulladékudvarok, a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, továbbá a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat 

zárva tartanak.

Az ünnepeket követően viszont a szokott, adott napi munkarend szerint üzemelnek.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

