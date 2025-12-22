Nem változik a hulladékszállítás az ünnepek alatt

A hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek idején is a megszokott rend szerint történik – tájékoztatott a Mohu Budapest Zrt. A közlemény szerint munkatársaik Budapesten és az agglomerációs településeken változatlan ütemezésben végzik a kommunális és a szelektív hulladék elszállítását.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Azonban a hulladékudvarok, a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, továbbá a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat

zárva tartanak.

Az ünnepeket követően viszont a szokott, adott napi munkarend szerint üzemelnek.