áruháznyitvatartásünnepbolt

Ünnepi bevásárlás: Így tartanak nyitva az élelmiszerboltok december 24-én és szilveszterkor

Aki az utolsó pillanatra hagyta a karácsonyi bevásárlást, annak még van esélye: a legtöbb élelmiszerbolt december 24-én délig nyitva lesz. Nem minden lánc döntött azonban így – mutatjuk, hol számíthat zárt ajtókra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 22. 6:53
Az élelmiszerláncok többsége nyitva tart december 24-én, üzleteik általában 12 óráig várják a vásárlókat, de a nyitvatartás egyes láncoknál boltonként is eltérő lehet.

Modern holiday shopping. Happy lady holding gift boxes and using smartphone while standing outdoors near Xmas tree and festive decorations
Még van esélye megvásárolni az ajándékot, élelmet az ünnepekre Fotó: Shutterstock
  • Az Aldi üzletei idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig. December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén zárva tartanak.
  • Az Auchan áruházai szintén nyitva tartanak december 24-én 12 óráig. December 25-én és 26-án áruházaik egységesen zárva lesznek, december 31-én pedig 16 óráig fogadják majd a vevőket.
  • A Penny üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva, december 25-én és 26-án zárva lesznek. December 31-én 14 óráig lehet náluk vásárolni, január 1-jén pedig minden boltjuk zárva marad.
  • A Spar üzeletei december 24-én  12 óráig lesznek nyitva, december 31-én pedig a Spar és a City Spar szupermarketek 14 óráig, az Interspar hipermarketek pedig 16 óráig. 

Kivételt jelentenek a bevásárlóközpontokban található üzletek, amelyek egyes esetekben hosszabb nyitvatartással üzemelnek majd,

  •  a töltőállomásokon található OMV-Spar express és ORLEN-Despar üzletek, amelyek több esetben 0-24 órás nyitvatartással dolgoznak, valamint egyes Spar partner és Spar market franchise áruházak, amelyek nyitvatartásáról az üzletek tulajdonosai döntenek.
  • A Tesco áruházai idén is 12 óráig várják a vevőket december 24-én, december 25-én és 26-án zárva tartanak. December 31-én 18 óráig fogadják a vásárlókat, január 1-jén zárva lesznek.
  • A CBA üzletek december 24-i nyitvatartását a hálózathoz tartozó minden bolt egyedileg határozza meg, így érdemes egységenként tájékozódni. Az üzletek egységesen zárva lesznek december 25-én és 26-án, illetve január 1-jén.
  • A Lidl idén is folytatja 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében 

december 24-én áruházai országszerte zárva lesznek.

 A döntés célja, hogy a munkavállalók a nyugodt készülődésre és a szeretteik körében töltött időre koncentrálhassanak. Áruházaik december 24-től 26-ig nem nyitnak ki, ugyanakkor a vásárlókat december 23-án országszerte mindenhol 22 óráig várják majd.

  • A McDonald’s üzemeltetésében működő éttermek mindegyike, és a franchise partnerek egységeinek többsége december 24-25-én is zárva tart annak érdekében, hogy az étteremhálózat munkatársai az ünnepi időszakot családjuk körében tölthessék. 

A több mint 120 étterem közül csak a budapesti Aréna Mallban és az Allee-ban található egységek jelentenek kivételt december 24-én, a bevásárlóközpontokkal fennálló szerződéses kötelezettségek miatt. 

  • December 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


