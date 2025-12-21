aranyvasárnapárrésekárak

Aranyvasárnap is érdemes ránézni az árakra

A decembertől újonnan bevont termékek ára átlagosan 25 százalékkal, a korábban érintett élelmiszereké húsz százalékkal csökkent.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 9:19
Jövedelem-adó emelés vonná el a tervezett áfacsökkentés előnyeit, csupán a legalacsonyabb keresetűek éreznének meg valamit Fotó: Havran Zoltán
Az indokolatlan áremelések miatt bevezetett árréscsökkentés a karácsonyi bevásárlások során is kézzelfogható segítséget jelent a családok és a nyugdíjasok számára – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye. Az intézkedés hatására a családok jelentős összeget, több ezer forintot spórolhatnak ünnepi bevásárlásaik során. 

Az árréscsökkentésnek köszönhetően kedvezőbb áron érhetők el az ünnepi készülődéshez szükséges alapvető élelmiszerek. A karácsonyi menü olyan nélkülözhetetlen alapanyagai tartoznak az intézkedés hatálya alá, mint a friss zöldségek – például burgonya, paradicsom, zöldpaprika, vöröshagyma, fejeskáposzta –, gyümölcsök – például alma, körte, szilva –, tejtermékek – például tehéntej, tehéntúró, trappista sajt –, valamint húsfélék, köztük a csirkecomb, a pulykamell, a sertéskaraj és a marha-fehérpecsenye.

Két olyan termék is van, ami jelenleg 60 százalékkal olcsóbb, mint március elején volt. Az egyik egy 140 grammos, 12 százalékos félzsíros tejföl, a másik pedig egy 250 grammos vaj. 

Tizenhét olyan termék van, aminek az ára több mint 50 százalékkal csökkent, például a 150 grammos natúr joghurt 319 forint helyett 133 forintra csökkent.

Van olyan bolt, ahol a burgonya kilója 450 forintról 200-ra csökkent. A finomlisztek közül például egy termék most 188 forinttal, egy 250 grammos túró pedig 500 forinttal, vagyis pontosan a felével olcsóbb. A fokhagyma kilónkénti ára több boltban is 3000-ről 1745 forintra csökkent, ez is több mint 40 százalékos árcsökkenés.

Az árréscsökkentés a kisgyermekes családok számára is érdemi támogatást nyújt: a bébiételek, sajtkrémek, kenhető sajtok, valamint a sertésmájasok és sertésmájkrémek is az intézkedés hatálya alá kerültek.

A kormány a karácsonyi időszak közeledtével 2026. február 28-ig meghosszabbította és december 1-jétől további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentést, hogy az ünnepi bevásárlás kiszámíthatóbb és megfizethetőbb legyen.

A családok kiadásainak csökkentését segíti az is, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség van Szép-kártyával hideg élelmiszert vásárolni, ami további könnyebbséget jelent a karácsonyi felkészülés során.

Borítókép: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

