Hatalmas gyógyszergyár épül Szigetszentmiklóson, egész Európa ellátása szempontjából kulcsfontosságú lesz

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a Xellia Gyógyszervegyészeti Kft. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a dán vállalat 28 milliárd forint értékben automatizált gyógyszergyártó üzemet épít, amihez a kormányzat hétmilliárd forint támogatást biztosít, így segítve 91 magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét. Tudatta, hogy a projekt nemcsak a hazai gyógyszergyártás, hanem az Európai Unió gyógyszerellátásának biztonsága szempontjából is rendkívül fontos, ráadásul a beruházás önmagán túlmutató jelentőséggel bír, hiszen az üzem teljes egészében exportra fog termelni, a beszállítók között pedig 90 százalékos lesz a magyar cégek aránya.

Szijjártó Péter a kormány fontos céljának nevezte, hogy a magyar gyógyszergyártás továbbra is a világ élvonalába tartozzon/Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

„A környéken, sőt az egész országban a magyar kis- és közepes vállalkozások számára ez egy kifejezetten komoly fejlődési lehetőséget biztosít” – vélekedett. Majd a kormány fontos céljának nevezte, hogy a magyar gyógyszergyártás továbbra is a világ élvonalába tartozzon, és rámutatott, hogy hazánk a világ húsz legnagyobb gyógyszerexportőré közé tartozik, s ez a szektor a gazdaság dimenzióváltásában is jelentős szereppel bír, ugyanis itt költik legtöbbet innovációra, kutatás-fejlesztésre bevételarányosan a magyarországi iparágak közül.

„A tavalyi esztendőben 1300 milliárd forintos termelési értéket állított elő a magyar gyógyszeripar, s az elmúlt tíz évben 36 nemzetközi gyógyszeripari nagyberuházás történt az országban 260 milliárd forintos értékben” – tájékoztatott. Valamint arra is kitért, hogy Szigetszentmiklóson az elmúlt tíz esztendőben 28 nagy beruházás valósult meg 142 milliárd forintos állami támogatás mellett, nagyjából háromezer új munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

„Itt Magyarországon kevesebb mint tízmillióan élünk, ugyanakkor egymillióval többen dolgozunk, mint tizenegynéhány éve. Európában a legalacsonyabb munkát terhelő adók itt vannak Magyarországon (…) Itt Magyarországon az energiaárakat a rezsicsökkentéssel továbbra is kontroll alatt tartjuk, és azt még egész biztosan a külföldi tulajdonosok is tudják, hogy van itt egy olyan családtámogatási rendszer, ami Európában nem mondom, hogy a párját ritkítja, mert igazából nincsen párja” – sorolta.