Tizenkét milliárd forintos beruházást hajt végre a magyar cég, kétszáz új munkahelyet hoznak létre

Szijjártó Péter elmondta, a Bayer Construct Zrt. fürdőszoba-összeszerelő üzem mellett, a vállalat vasbeton-előregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz, továbbá pedig a megújuló energiába történő beruházással garantálja azt, hogy egyrészt felelősségteljesen növekedik, másrészt pedig megvédi magát az energiapiacon eszkalálódó esztelen árváltozásoktól. A projektek összértéke csaknem 12 milliárd forint, amihez a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve kétszáz új munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Bayer Construct Zrt. beruházásáról tartott sajtótájékoztatón Sóskúton 2026. március 6-án/ Fotó: MTI/Purger Tamás

Ennek a nagy beruházásnak az eredményeként itt Sóskúton most létrejön egy 12 ezer négyzetméter területű fürdőszoba-összeszerelő üzem, és a vállalat emellett vasbeton előregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz, emellett pedig a megújuló energiába történő beruházással garantálja azt, hogy egyrészt felelősségteljesen növekedik, másrészt pedig megvédi magát az energiapiacon eszkalálódó esztelen árváltozásoktól. Kifejtette, hogy a magyar cég mára Közép-Európa, sőt az egész kontinens egyik meghatározó építőipari és ingatlanfejlesztő konglomerátumává vált, amely az elejétől a végéig le tudja fedni az értékláncot.

Illetve rámutatott, hogy a beruházás nyomán havi nagyjából 250-300 komplett fürdőszoba legyártására nyílik majd lehetőség, ami azt jelenti, hogy legalább ennyi kész lakás építése is lehetővé válik. Hangsúlyozta, hogy a kormánynak fontos célkitűzése a magyar építőipar versenyképességének javítása, és hogy minél több olyan minőségi építőipari anyag legyen itt elérhető, amelyet hazai alapanyagokból, hazai termeléssel állítanak elő. „A magyar építőipar egy fontos pillérét jelenti a magyar gazdaságnak, 350 ezren dolgoznak benne, 8400 milliárd forintos termelési értéket tudott előállítani ez a szektor a tavalyi esztendőben” – húzta alá.

Majd arra is kitért, hogy beruházás tovább erősíti Pest vármegye gazdasági erejét, miután az utóbbi tíz évben két és félszeresére, a tavalyi évben már 6300 milliárd forintra nőtt itt az ipari termelés, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.