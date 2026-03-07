Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij vérbosszút akar állni Magyarországon

Teljesen elgurult a gyógyszere az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkij nyilvánosan és életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, hogy az ukrán elnök fordítva ül a lovon,

kétségbeesésében mindent bevetne azért, hogy továbbra is hatalomban maradjon. Ehhez azonban arra van szüksége, hogy tovább folytatódjon a háború, hiszen amint megkötik a békét, új elnököt választanak Ukrajnában, Zelenszkij pedig esélytelen a győzelemre.

A Tisza Párt már nem tudja magáról lemosni az ukrán vezetés befolyását

Itthon továbbra is azt szajkózzák a baloldalon, hogy Ukrajna ártalmatlan a magyar emberek biztonságára, a kormány csupán kitalálja a fenyegetéseket. A Tisza Párt Magyar Péterrel az élén már nem tudja lemosni magáról, hogy az ukrán vezetés álláspontjait tekinti mérvadónak.

Bár az ukrán államfő egy NATO- és EU-tagot fenyegetett meg azzal, hogy ukrán katonákat küld át a határon, a védelmi szövetség és Brüsszel is némán hallgat a kérdésben, még egy közleményben sem határolódott el.

Energiakrízis, terrorhullám

Nógrádi György hangsúlyozta, az ukrán olajblokád miatt egyre nagyobb a feszültség, amit tovább fokoz a közel-keleti háború. Irán ugyanis képes blokkolni a világkereskedelem egy jelentős részét, és képes energiakrízist okozni Európában. Nógrádi György emlékeztetett arra, hogy a kontinensünk most óriási bajba kerülhet, és újra a vezetékes úton érkező energiaforrásra kell koncentrálni. Így egy pillanat alatt felértékelődik a vezetékes olaj és földgáz szerepe. A közel-keleti harcok Európa biztonságát is fenyegetik, újabb migrációs hullámtól tartanak az országok, valamint a terrorfenyegetés is rég nem látott szintre emelkedett. A biztonságpolitikai szakértő szerint most üthet vissza az az elhibázott politika, amit a nyugat-európai vezetők folytattak 2015 óta, minden közel-keleti menekültet ellenőrzés nélkül beengedtek az országaikba. Ezek az alvó sejtek egyetlen jelzésre várnak, így egy pillanat alatt újra kitörhet egy terrorhullám Európában.