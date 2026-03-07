Titokzatos idegen a császárok egykori városából - BAIC X55 menetpróba (top5)

Rendkívüli

Benzinmotor, modern műszerfal és a rengeteg alapáras extra mellett is kedvezőnek ígérkező ár: hazánkban is nagyot szólhat az új pekingi SUV.

Lővei Gergely
2026. 03. 07. 10:55
Fotó: Stefler Balázs
Nem ér véget a kínai autógyártók offenzívája, a legutóbbi érkező Xpeng, NIO és Geely után hamarosan ismét egy kínai autómárka érkezik a hadszíntérre, és az importőr Gablini Csoport jóvoltából már ki is próbálhattuk a BAIC első fecskéjét, az X55-öt. Bár a szlovén rendszámú tesztautón még Beijing (vagyis Peking) márkanév olvasható, mire nagyjából három hónap múlva az első példányokat behajózzák hozzánk, már BAIC felirat szerepel rajtuk.

Kínában 2022 óta kapható a BAIC X55, és többféle névvel jelent meg az exportpiacokon, köztük Oroszországban is
Fotó: Stefler Balázs

1. Könnyen befogadható a formaterv

A kompakt szabadidő-autók népes táborát gyarapítja a benzinmotoros BAIC X55. Nem annyira radikális a stílus, mint némely vetélytársnál, inkább nissanos és hyundaios vonásokat lehet felfedezni a 4,6 méter hosszú karosszérián. Süllyesztett kilincsei egyébként mechanikusak, igaz, villanymotorok emelik ki azokat a lemez síkjából a hozzáférés megkönnyítésére, onnantól már manuális a mozgatás. A magyar importőr úgy döntött, csak a csúcsfelszereltséget hozza, ennek megfelelően széria lesz a 19 colos felni, a nyitható első részű üvegtető és a bőrkárpit. 

Sárga szegélyek és varrások dobják fel a komor, fekete műbőrkárpitos (és elektromosan állítható) üléseket
Fotó: Stefler Balázs

2. Digitális felületek, telefonos logikával

Szerencsére a műszerfalon sem vitték túlzásba az ázsiai stílust, de már digitális belsőről van szó, fizikai kapcsolókat csak az ajtókárpiton és a kormány küllőin lehet találni. A kezdőképernyőről úgy érhető el leggyorsabban a klíma digitális vezérlője, hogy alulról „felhúzzuk” azt, míg a járműbeállítások (itt lehet kikapcsolni például a sebességtúllépés-figyelmeztetést) eléréséhez felülről kell „lehúzni” a menüt. Nem véletlen az okostelefonos párhuzam, hiszen ez az autó használta először a Huawei által kifejezetten autók számára fejlesztett HarmonyOS operációs rendszert. A próbált autóban az indukciós telefontöltő mellett még USB-A csatlakozók voltak.

Nagyobb képernyőt kapnak majd a magyar ügyfélautók; a hangulatvilágítás alkalmazkodik a lassításhoz és a gyorsításhoz
Fotó: Stefler Balázs

3. Fürge és csendes, némi szépséghibával 

Finoman dolgozik az 1,5 literes, négyhengeres turbómotor, autópályán az A-oszlop felől érkező halk szélzaj és a téli abroncsok diszkrét mormogása uralkodó az utastérben, mert a motorból semmit nem hallani. 177 lóerős teljesítménye manapság átlagosnak számít, ám többnek érezni. Széria a hétfokozatú duplakuplungos váltó, ami ugyan finoman pakolja a fokozatokat, de indulásnál hirtelen zárja össze a kuplungot. Persze lehet erre azt mondani, hogy a sportos külső-belső megjelenéshez hangolták a vezetést, de parkolásnál centizésnél inkább hátrány az ilyen dinamikus megindulás. Próbánk során átlagosnak tűnt a futómű hangolása, körforgalomban a kocsi az orrát tolta, e téren nem számíthat meglepetésre a sofőr.

270 Nm a turbómotor maximális forgatónyomatéka. Pár hónap lemaradással érkezik a takarékosabb hibrid változat
Fotó: Stefler Balázs

4. Ígéretes lesz az ára, de kicsit várni kell rá

Ez a Tiguan-méretű SUV az ígéret szerint 12 millió Ft alatti áron lesz megvásárolható, az ügyfeleknek a szín kiválasztása lesz a dolga, hiszen minden extra ott lesz a fedélzeten. Ez alávág a nyugati konkurenciának, de kínai vonalon (Chery, Dongfeng, Jaecoo és Omoda) már akad vetélytársa, és a 7 év / 150 000 km-es teljes körű garancia is megfelel a riválisokénak. A nyár eleji induláskor a BAIC szalonokban az IX55-ös mellett még két másik szabadidő-autó lesz megtalálható, később pedig további modelleket és hajtásokat is bevezetnek a piacra.

Tesla Model Y
Átlagos méretű, 380-1450 literes a csomagtartó, tisztességesen kárpitozott oldalfalakk, hasznos alsó rekesszel
Fotó: Stefler Balázs

5. Mit lehet tudni magáról a gyártóról? 

A Pekingi Tartományi Kormányzat tulajdonában van a BAIC Csoport: 1958-ban kezdtek autót gyártani, a nálunk is jól ismert GAZ-21-es (Volga) licencváltozatával indítottak, később pedig a hadsereg számára gyártották a parancsnoki UAZ-zal párhuzamosan kifejlesztett BJ212-es terepjárót. További érdekesség, hogy a BAIC Csoport 2009-ben vette meg a csődbe ment Saab technológiáját, napjainkban pedig a cég a Mercedes-Benz legnagyobb részvényese (9,98%-os csomagot birtokol), és emellett a Hyundai fontos kínai partnere is.

Kevésbé érződött lágynak a futómű, mint sok kínai riválisnál. Tesztautónk 19 colos kerekeire Kumho gumikat szereltek
Fotó: Stefler Balázs

 

