Titokzatos idegen a császárok egykori városából - BAIC X55 menetpróba (top5)

Nem ér véget a kínai autógyártók offenzívája, a legutóbbi érkező Xpeng, NIO és Geely után hamarosan ismét egy kínai autómárka érkezik a hadszíntérre, és az importőr Gablini Csoport jóvoltából már ki is próbálhattuk a BAIC első fecskéjét, az X55-öt. Bár a szlovén rendszámú tesztautón még Beijing (vagyis Peking) márkanév olvasható, mire nagyjából három hónap múlva az első példányokat behajózzák hozzánk, már BAIC felirat szerepel rajtuk.

Kínában 2022 óta kapható a BAIC X55, és többféle névvel jelent meg az exportpiacokon, köztük Oroszországban is

Fotó: Stefler Balázs

1. Könnyen befogadható a formaterv

A kompakt szabadidő-autók népes táborát gyarapítja a benzinmotoros BAIC X55. Nem annyira radikális a stílus, mint némely vetélytársnál, inkább nissanos és hyundaios vonásokat lehet felfedezni a 4,6 méter hosszú karosszérián. Süllyesztett kilincsei egyébként mechanikusak, igaz, villanymotorok emelik ki azokat a lemez síkjából a hozzáférés megkönnyítésére, onnantól már manuális a mozgatás. A magyar importőr úgy döntött, csak a csúcsfelszereltséget hozza, ennek megfelelően széria lesz a 19 colos felni, a nyitható első részű üvegtető és a bőrkárpit.

Sárga szegélyek és varrások dobják fel a komor, fekete műbőrkárpitos (és elektromosan állítható) üléseket

Fotó: Stefler Balázs

2. Digitális felületek, telefonos logikával

Szerencsére a műszerfalon sem vitték túlzásba az ázsiai stílust, de már digitális belsőről van szó, fizikai kapcsolókat csak az ajtókárpiton és a kormány küllőin lehet találni. A kezdőképernyőről úgy érhető el leggyorsabban a klíma digitális vezérlője, hogy alulról „felhúzzuk” azt, míg a járműbeállítások (itt lehet kikapcsolni például a sebességtúllépés-figyelmeztetést) eléréséhez felülről kell „lehúzni” a menüt. Nem véletlen az okostelefonos párhuzam, hiszen ez az autó használta először a Huawei által kifejezetten autók számára fejlesztett HarmonyOS operációs rendszert. A próbált autóban az indukciós telefontöltő mellett még USB-A csatlakozók voltak.

Nagyobb képernyőt kapnak majd a magyar ügyfélautók; a hangulatvilágítás alkalmazkodik a lassításhoz és a gyorsításhoz

Fotó: Stefler Balázs

3. Fürge és csendes, némi szépséghibával

Finoman dolgozik az 1,5 literes, négyhengeres turbómotor, autópályán az A-oszlop felől érkező halk szélzaj és a téli abroncsok diszkrét mormogása uralkodó az utastérben, mert a motorból semmit nem hallani. 177 lóerős teljesítménye manapság átlagosnak számít, ám többnek érezni. Széria a hétfokozatú duplakuplungos váltó, ami ugyan finoman pakolja a fokozatokat, de indulásnál hirtelen zárja össze a kuplungot. Persze lehet erre azt mondani, hogy a sportos külső-belső megjelenéshez hangolták a vezetést, de parkolásnál centizésnél inkább hátrány az ilyen dinamikus megindulás. Próbánk során átlagosnak tűnt a futómű hangolása, körforgalomban a kocsi az orrát tolta, e téren nem számíthat meglepetésre a sofőr.