Újabb ígéretes kínai autómárka forgalmazása kezdődött el Magyarországon

A Nio egyértelműen a prémium kategóriába tartozik, ami a modelljei árazásán is látszik.

2025. 12. 18. 16:28
Forrás: Nio
A kizárólag elektromos autókat gyártó, sanghaji székhelyű Niót 2014 novemberében alapították, ma már a prémium elektromos járművek piacának egyik vezetője évi kb. egymillió darabos globális értékesítéssel. Jelenleg a Nio a világon több mint tíz helyszínen rendelkezik kutatási-fejlesztési központokkal és gyártóüzemekkel, többek között Sanghajban, Pekingben, Münchenben, Oxfordban, Biatorbágyon pedig akkucsere-állomásokat gyártó üzeme működik. Idén júniusban jelentették be, hogy a Wallis-csoport megállapodott a márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről is Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában. Érdekesség, hogy 2024-ben a Gablini cégcsoport is megpróbálkozott már a Nio importálásával, de az végül nem lett sikertörténet.

Nio
Fotó: Nio

A Nio Software-Defined Vehicle (SDV)-nek hívja a modelljeit – olyan járműveknek, amelyet a kezdetektől fogva digitális architektúra köré terveztek. A saját fejlesztésű hardver- és szoftverplatformoknak, a rendszeres vezeték nélküli frissítéseknek és a mesterséges intelligencián alapuló, digitális arccal rendelkező AI asszisztensnek köszönhetően a Niók folyamatosan tanulnak és fejlődnek a vásárlás után is.

Alapfelszereltség minden modellben a Nio Aquila Super Sensing rendszer, mely 33 nagy teljesítményű érzékelőegységgel rendelkezik, köztük egy nagy felbontású, rendkívül nagy látótávolságú LiDAR-ral, tizenegy 8 MP-es kamerával, 5 mm-es hullámhosszúságú radarokkal, tizenkét ultrahangos érzékelővel és egy továbbfejlesztett vezetőéberség figyelő rendszerrel. Az Aquila a LiDAR és a 8 MP-es kamerák kombinációjának köszönhetően állítólag jelentősen növeli a részleges önvezetés biztonságát.

Januártól három teljesen elektromos Nio modell lesz elérhető Magyarországon, mindhárom öt év vagy 150 ezer km gyártói garanciával, bőven 20 millió forint feletti vételárral érkezik. A Firefly almárka Európa számára tervezett, elérhetőbb árú kisautója szintén jön Magyarországra.

ET5 és ET5 Touring 

Nio
Fotó: Nio

A 2022-ben bemutatott, 4,79 méter hosszú középkategóriás szedán és kombi a sportos külsőt aerodinamikus kialakítással (alaktényező: 0,24) ötvözi, az ajtajai keret nélküliek és csillapított záródásúak. Csak egyféle hajtáslánccal rendelhető, a 490 lóerő teljesítményű és 700 Nm nyomatékú, dupla motoros, négykerék-hajtású modell kereken négy másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra. 

 

A Standard Range akkumulátorral (75 kWh) és a Long Range akkumulátorral (100 kWh) a WLTP-ciklus szerinti hatótávolság 456 km, illetve 590 km (kombi: 440/560 km). A mindössze 386 literes csomagterű ET5 szedán alapára Magyarországon 24,49 millió forint, a 450 literes csomagterű kombi karosszéria felára 400 ezer forint. Más piacokon 150 kWh-s akkumulátorral is kínálják a modellt, talán egyszer nálunk meg megjelenik a csúcsváltozat.

EL6

Nio
Fotó: Nio

A hazai Nio-kínálat egyetlen SUV-ja a 4,85 méter hosszú EL6, amely Kínában ES6 néven fut, és két éve van piacon. Ennek hajtásáról szintén a 490 lóerő összteljesítményű, dupla motoros elektromos hajtáslánc gondoskodik. A 2,4 tonnás szabadidő-autó 4,5 másodperc alatt gyorsul fel 0- 100 km/h-ra, a végsebessége 200 km/h. 

 

A Standard Range akkumulátor (75 kWh), illetve a Long Range akkumulátor (100 kWh) az EL6-ban 406 km, illetve 529 km WLTP-hatótávolságot biztosít. Magyarországon 26,99 millió forinttól lesz kapható a Tesla Model Y kínai riválisa.

Firefly

Nio
Fotó: Nio

A Nio által alapított Firefly almárka egyetlen modelljének, a képen látható kisautónak a hangsúlyos C-oszlopai, pisztolytárra hasonlító hármas első- és hátsó lámpaegységei és az ovális dizájnelemei egyedi karaktert kölcsönöznek. Ötcsillagos Euro NCAP-besorolása bizonyítja, hogy európai mércével is biztonságosnak számít, és kiválóak a vezetéstámogató rendszerei is, ami a kínai autóknál ma még nem általános.

 

A mindössze 4,01 méter hosszú, de közel 1,5 tonnás Firefly nagy tengelytávnak köszönhetően viszonylag tágas belsőt kínál. 143 lóerő teljesítményű, 200 Nm nyomatékú, hátul hajtó villanymotorja agilis vezethetőséget és jó trakciót garantál nedves időben is, a kombinált WLTP hatótávolság 330 km, a százas sprintidő 8,1 másodperc, a végsebesség 150 km/h. Akkumulátorából és a V2L (vehicle-to-load) funkciónak köszönhetően külső eszközök is táplálhatók. Széria a 13,2 colos középső érintőképernyő, a Dolby Atmos hangrendszer és több mint 14 vezetéstámogató rendszer. Ennek tudatában nem is vészes a 11,99 millió forintos alapár.


 

Siklósi Péter
Hajlandó-e Európa a békére?

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

