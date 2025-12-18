Újabb ígéretes kínai autómárka forgalmazása kezdődött el Magyarországon

A kizárólag elektromos autókat gyártó, sanghaji székhelyű Niót 2014 novemberében alapították, ma már a prémium elektromos járművek piacának egyik vezetője évi kb. egymillió darabos globális értékesítéssel. Jelenleg a Nio a világon több mint tíz helyszínen rendelkezik kutatási-fejlesztési központokkal és gyártóüzemekkel, többek között Sanghajban, Pekingben, Münchenben, Oxfordban, Biatorbágyon pedig akkucsere-állomásokat gyártó üzeme működik. Idén júniusban jelentették be, hogy a Wallis-csoport megállapodott a márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről is Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában. Érdekesség, hogy 2024-ben a Gablini cégcsoport is megpróbálkozott már a Nio importálásával, de az végül nem lett sikertörténet.

Fotó: Nio

A Nio Software-Defined Vehicle (SDV)-nek hívja a modelljeit – olyan járműveknek, amelyet a kezdetektől fogva digitális architektúra köré terveztek. A saját fejlesztésű hardver- és szoftverplatformoknak, a rendszeres vezeték nélküli frissítéseknek és a mesterséges intelligencián alapuló, digitális arccal rendelkező AI asszisztensnek köszönhetően a Niók folyamatosan tanulnak és fejlődnek a vásárlás után is.

Alapfelszereltség minden modellben a Nio Aquila Super Sensing rendszer, mely 33 nagy teljesítményű érzékelőegységgel rendelkezik, köztük egy nagy felbontású, rendkívül nagy látótávolságú LiDAR-ral, tizenegy 8 MP-es kamerával, 5 mm-es hullámhosszúságú radarokkal, tizenkét ultrahangos érzékelővel és egy továbbfejlesztett vezetőéberség figyelő rendszerrel. Az Aquila a LiDAR és a 8 MP-es kamerák kombinációjának köszönhetően állítólag jelentősen növeli a részleges önvezetés biztonságát.

Januártól három teljesen elektromos Nio modell lesz elérhető Magyarországon, mindhárom öt év vagy 150 ezer km gyártói garanciával, bőven 20 millió forint feletti vételárral érkezik. A Firefly almárka Európa számára tervezett, elérhetőbb árú kisautója szintén jön Magyarországra.

ET5 és ET5 Touring

Fotó: Nio

A 2022-ben bemutatott, 4,79 méter hosszú középkategóriás szedán és kombi a sportos külsőt aerodinamikus kialakítással (alaktényező: 0,24) ötvözi, az ajtajai keret nélküliek és csillapított záródásúak. Csak egyféle hajtáslánccal rendelhető, a 490 lóerő teljesítményű és 700 Nm nyomatékú, dupla motoros, négykerék-hajtású modell kereken négy másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra.