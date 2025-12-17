A 81 éves korrupt sportmatuzsálem újabb négy évig akarja foglyul ejteni a kézilabdát

Milyen sportág az, amelynek a 21. században még mindig az a legfőbb törekvése, hogy a világban tomboló digitalizáció és híréhség közepette saját versenyeinek eseményeit vagy ne ossza meg azokon az oldalakon, amelyek erre hivatottak vagy egyszerűen ne vegye figyelembe azokat az igényeket, amelyek nélkül ma már aligha lehet egy sportágat fejleszteni? A választ még az is tudja, aki nem merül el a részletekben: maradi, ósdi, nem e világra való. Ennek szövetsége az IHF.

A látvány, a kirakat rendben van, de mi lesz az IHF elnökválasztó kongresszusán? (Fotó: ANP Mag/Iris Van Den Broek)

IHF és digitalizáció? Az meg mi?

E szokatlan bevezető után mindenki tehet egy próbát. Mi is megtettük. Megpróbáltuk újra megnézni a minap véget ért női kézilabda-világbajnokság döntőjét. Nem ment.

A legnagyobb videómegosztó oldalon, ott, ahol a világ legerősebb labdarúgó-bajnokságának, a Premier League-nek minden mérkőzésének összefoglalója végig nézhető, ott, ahol az idei férfi röplabda-világbajnokság Olaszország–Lengyelország vagy a női röplabda-világbajnokság Törökország–Olaszország döntője simán megtekinthető, a kézilabda-világbajnokságról szinte semmit sem találunk.

A nagy meccseket semmiképpen. Ugyanígy járunk, ha az idei férfi kézilabda-világbajnokság klasszikus, nagy összecsapásaira keresünk rá. Az eredmény: semmi.

A röplabda a világ egyik legnépszerűbb labdasportja, a világszövetségnek, az FIVB-nek jelenleg 222 tagja van. Ezek pedig – ellentétben a kézilabdával – nem fantomországok. Magam is kétkedve fogadtam azt, hogy a mindentől távol eső Polinézia szigetvilágában mennyire vehető komolyan, hogy a Cook-szigeteknek vagy Szamoának van tagsága a Nemzetközi Röplabda-szövetségben? Tamáskodásom addig tartott, amíg jó sorsom el nem vetett e csodás vidékre. Mi volt az első sportág, amelyet az utak mellett űztek, amely a legnépszerűbb volt ott? A röplabda. Kézilabda? Azt nem láttam. Termet sem, ahol ezt a sportágat játszanák, meg strandot sem, ahol őrült strandkézilabdameccsek dúlnának. Ettől még lehet, hogy a sportág fejlődik, prosperál a két polinéz szigetországban.

Az IHF honlapján nyoma is van ennek: Cook-szigetek Kézilabda-szövetsége 1999-ben alakult meg, van postacíme, telefonszáma, s egy kedves asszony, Makiroa Mitchell-John mosolyog rám vissza.

Ő a szövetség elnöke. Honlapja a szövetségnek nincs. Egy gmail-es e-mail-címet azért feltüntettek.