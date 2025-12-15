kézilabdaihfhasszan musztafaegyiptomiNorvégiaelnök

Az IHF hallgat, így csak pletykák vannak a kézilabda-vb döntője után + videó

A topfavorit Norvégia a vártnál jóval nehezebben nyerte meg a női kézilabda-világbajnokság döntőjét, vasárnap Rotterdamban csak 23-20-ra győzött Németország ellen, és az első félidőben futott az eredmény után. A norvégok természetesen most nagyon örülnek, de a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) előttünk álló tisztújító közgyűlése is téma náluk, az IHF-et immár huszonöt éve vasmarokkal irányító, 81 éves egyiptomi Hasszan Musztafa helyzete. Aki a vb-n nem volt jelen, nagy kérdés, hogy miért nem...

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 5:46
A norvég válogatott játékosai a vb-trófeával és az aranyérmekkel Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Bárki is el tudja képzelni, hogy jövőre a labdarúgó-világbajnokságon a döntő urán az éremátadáson nem lesz jelen Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke? Nos, a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) elnöke, az egyiptomi Hasszan Musztafa vasárnap a Norvégia–Németország (23-20) döntőn nem volt ott Rotterdamban az Ahoy Arénában, és bármilyen hihetetlen, hivatalosan nem lehet tudni, hogy mi van vele. Októberben a klubvilágbajnokságon ő adta át az érmeket, de akkor nem kellett utaznia, hiszen azt a tornát Egyiptomban rendezték. 

Hasszan Musztafa a kézilabda-klub-vb-t megnyert Barcelona játékosaival
Hasszan Musztafa a kézilabda-klub-vb-t megnyert Barcelona játékosaival  (Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto)

A kézilabda-vb után jön az IHF elnökválasztása

Norvégia egyik vezető újságja, a Dagbladet a vb-döntő után hosszú cikket szánt a témának, mert a héten az IHF tisztújító kongresszust tart Kairóban. A helyszín ebben az esetben sem véletlen... A 81 éves Hasszan Musztafa imár huszonöt éve vasmarokkal irányítja a világszövetséget, és „leválthatatlan” az elnöki posztról. Uralma alatt elérte, hogy az IHF-nek már 211 tagállama van, és többségükben a lekötelezettjei a vezetők. Ugyanis a tagszövetségek több mint felét anyagilag is magához kötötte különféle támogatásokkal.

Hasszan Musztafa a 2023-as női kézilabda-vb-n ott volt a dániai Herningben
Hasszan Musztafa a 2023-as női kézilabda-vb-n ott volt a dániai Herningben (Fotó: CLAUS FISKER / Ritzau Scanpix)

A Dagbladet megjegyzi, hogy az IHF tagországainak alig több mint a negyede képes olyan válogatottat kiállítani, amelyek elindulnak a vb-selejtezőkön. A mostani női vb-n a 32-es mezőny úgy jött össze, hogy a selejtezőkre benevezett országok több mint a fele kijutott a vb-re. Ez bizony nem fest jó képet a sportágról, amelynek hírek szerint az olimpiai jövője is veszélybe került. Ami a norvégokat érzékenyen érinti. De arról is szó van, hogy a kézilabda  átkerülhet a téli olimpia műsorára. Sokan vélik úgy, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, a zimbabwei Kirsty Coventry nem támogat egy olyan sportágat, amelynek a női szakága minőségi szinten gyakorlatilag Európára korlátozódik. Most a vb-n a legjobb 16 között három nem európai ország zárt: Brazília a 6., Angola a 10., Japán a 13. helyen végzett. Hasszan Musztafa persze mondhatja, hogy akkor négy kontinensről beszélhetünk...

Az egyiptomi sportvezetőnek 2009 óta nincs komoly kihívója, s közben minden korhatár és cikluskorlátozás feledésbe merült. Musztafa a nemzetközi szövetséget gyakorlatilag a személyes tulajdonának tekinti. 

Miért nem jelent meg az IHF elnöke, Hasszan Musztafa a női kézilabda-vb-n? 

A kairói kongresszuson is biztosra veheti, hogy megint megválasztják. A Dagbladet azonban úgy tudja, hogy Musztafa beteg, ezért nem jött el a vb-re sem, ám erről a legközelebbi munkatársaitól sem lehet információhoz jutni. A Bild is arról értesült, hogy az elnök rossz egészségi állapotban van. Az IHF nem adott ki hivatalos tájékoztatást, közleményt a távolléte okáról, ami több mint furcsa. A nemzetközi szövetség egyik illetékese a dán Tv 2-nek azt mondta, hogy Musztafát leköti a kairói kongresszus előkészítése, harminc vízumkérelmet még el kell intéznie – ez is szokatlan magyarázat. A norvég játékosok is meglepődtek, hogy nem az IHF elnökétől vették át az aranyérmeket, hanem Joël Delplanque alelnöktől.

– Biztos megvan az oka, hogy miért nincs itt, de azért ez furcsa volt... – mondta Stine Skogrand a Nettavisennek, amely ugyancsak eredménytelenül nyomozott az ügyben.

Ami biztos: a Nemzetközi Kézilabda-szövetség a héten elnököt választ.

@ihfworldhandball

 

 

Hegedűs Tamás
idezojelekgyermekvállalás

A demográfiai kudarcpropaganda hamisságáról

Hegedűs Tamás avatarja

Nem a gyermekvállalási kedv alacsony, a szülőképes korcsoportok zsugorodtak drámaian.

