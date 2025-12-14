Norvégia szenvedett a női kézilabda-vb döntőjében, ezt ki gondolta volna?!

A regnáló olimpiai és Európa-bajnok, topfavorit Norvégia úgy jutott be a kézilabda-vb fináléjába, hogy a tornán a legszorosabb mérkőzése is kilencgólos győzelemmel zárult. Németország szintén százszázalékos mérleggel lett döntős, ám az nagy meglepetés volt, hogy az elődöntőben 29-23-ra győzött a címvédő Franciaország ellen. Amely végül a bronzérmet megszerezte, a harmadik helyért hosszabbítás után 33-31-ra nyert Hollandia ellen. A szombati szabadnapot a német játékosok egy holland graffitiművésszel is együtt töltötték, több kézilabdázó maga is alkotott a festékszórókkal, s szinte mindenki a döntős szereplésükkel kapcsolatos képet örökített meg, Alina Grijseels pedig ennél is messzebbre ment: a világbajnoki trófeát készítette el, amivel aztán a németek boldogan pózoltak. A rotterdami döntőben a németek támadhattak először is, és be is vették a 45 évesen is zseniálisan védő Katrine Lunde kapuját. Norvégia 2-1-re fordított, de 5-4-re, majd 6-4-re és 8-6-ra is a németek vezettek. 8-8 után a bátran vállalkozó Emily Vogel, a Ferencváros légiósa juttatta újra előnyhöz a németeket. Az első félidő 11-11-es döntetlennel zárult, a németek az első harminc percben meglepték a nagy esélyest.

Norvégia csillaga, Henny Reistad mindenki fölött a kézilabda-vb döntőjében (Fotó: JOHN THYS / AFP)

Ha nehezen is, Norvégia megnyerte a női kézilabda-vb-t

Fordulás után a norvégok az első támadásukból gólt szereztek, és a legnagyobb sztárjuk, Henny Reistad az első találatát jegyezte azután, hogy az első félidőben a németek kikapcsolták a játékból. Reistad kisvártatva újra betalált, ekkor már 14-12-re vezetett Norvégia. Majd 15-12-re, a németek időt kértek. De aki azt gondolta, hogy innen nincs visszaút a számukra, az tévedett, 16-15 lett az állás. A 47. percben pedig 17-17. Reistad eladta a labdát, de a németek nem tudták átvenni a vezetést, mert Lunde védett. Újra Norvégia percei jöttek, elhúzni azonban nem tudott az északi alakulat, csak az 58. percben 22-19-re. S innen már nem engedte ki a kezéből a meccset: a norvégok 23-20-as győzelemmel szerezték meg ötödik vb-címét.

A 14 védéssel záró Lunde az előzetes tervek alapján ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a sportági legenda három ötkarikás és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be. A norvégok győri játékosai közül Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen sem talált be, a ferencvárosi Vilde Ingstad két gólt szerzett. Utóbbi német klubtársa, Emily Vogel négyszer volt eredményes.