Szigethy GáborfilmRuttkai Évamagyar filmkönyvrecenzióLatinovits Zoltán

Kivágtak egy jelenetet a filmből Ruttkai Éva erkölcstelennek ítélt fürdőruhája miatt

Filmtűznéző címmel megjelent Szigethy Gábor Kossuth-díjas színháztörténész új kötete, amely negyvenhét régi magyar filmről, többek között a Szindbádról, a Liliomfiról, a Mágnás Miskáról, a Szegénylegényekről és az Egy pikoló világosról szól. A könyv ugyan múltat idéz, de nagyon is a mai kor emberének szól, hiszen olyan összefüggésekre és különleges részletekre világít rá, ami fontos ismeretanyag lehet jelenünk megértéséhez.

Kató Lenke
2026. 01. 03. 6:45
Budapest, 1969. november 11. Ruttkai Éva színésznő Fotó: Farkas Tamás Forrás: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szigethy Gábor színháztörténész, rendező, egyetemi tanár új kötettel jelentkezett. A Kortárs kiadó gondozásában megjelent Filmtűznéző igazi kordokumentum. A benne szereplő negyvenhét hosszabb-rövidebb írás negyvenhét régi magyar film bemutatásáról szól, de nem egyszerű filmkritikák. Megírásukhoz több éves kutatás, felhalmozott ismeretanyag és a kommunisták filmiparra gyakorolt ráhatásának komoly ismerete szükségeltetett.

Szigethy Gábor
A Filmtűznéző című kötet szerzője, Szigethy Gábor a dolgozószobájában (Fotó: Havran Zoltán)

A szerző saját bevallása szerint olyan filmekről ír, amelyeknek egy-egy pengeéles jelenete, szívszorító pillanata, állásfoglalásra kényszerítő mondata ötven éve az életének, gondolkozásának, lelkiismeretének a társa. 

És valóban, a kötetet olvasva akadnak bőven olyan alkotások, amelyek nem azért kerültek be a felsorolásba, mert remekművek lennének, hanem mert valamilyen oknál fogva emlékezetesek Szigethy számára. Ilyen például az Egy pikoló világos című 1955. december 25-én bemutatott alkotás, amelyből a két főszereplő, Ruttkai Éva és Bitskey Tibor ártatlan szerelmi jelenetét kivágatta Révai József elvtárs. Mint a könyvből megtudhatjuk, a korabeli szűkagyú ítész úgy vélte, hogy a színésznő fürdőruhájából kikandikáló köldökének a látványa 

sérti a szocialista erkölcsöt,

azzal azonban már nem foglalkozott, hogy így a film cselekménye értelmetlenné kuszálódott. Mivel a szerző jó barátságot ápolt Ruttkai Évával, hiszen felesége Gábor Júlia a színésznő és Gábor Miklós gyermeke, azt is tudja és elárulja, hogy mi lett a ruhadarab sorsa: 

Ruttkai Éva ezt a sajtóban kipellengérezett erkölcstelen fürdőruhát elkérte a filmgyártótól, s nyáron a Balaton partján ebben a ruhadarabban „meztelenkedett bődületesen”. 

Szigethy Gábor új könyvében számos eddig ismeretlen történetet tár az olvasók elé

Ma már csak nevetünk ezeken a kommunista túlkapásokon, azonban a filmhez kapcsolódóan a szerző megoszt egy sokkal megrázóbb történetet is. Az alkotást Máriássy Félix rendezte, akinek családja gyakran nyaralt együtt a Gábor-Ruttkai házaspárral. A gyerekek, a Máriássy ikrek és Gábor Juli naphosszat játszottak a Balaton-parton, míg a felnőttek beszélgettek, álmodoztak, politizáltak. Letaglózó volt hát a hír a családnak, amikor kiderült, hogy a rendező besúgó volt, és róluk, a barátairól is jelentett, ráadásul gyomorforgatóan alpári színvonalon. Okkal teszi fel a szerző a kérdést:

Máriássy Félix hogyan volt képes Ruttkai Éva szemébe nézni?

Persze remekművekről is olvashatunk a Filmtűznézőben, így például sokunk nagy kedvencéről a Szindbádról is. A szerző a filmköltemény rendezőjét, Huszárik Zoltánt idézve mutat rá arra, hogy Latinovits Zoltán anno miért tartózkodott Szindbád szerepétől:

Nem a színész cáfolt, berzenkedett, védekezett a szerep ellen, hanem egész perszonalitása. S ha őt most faggatnám, talán bevallaná, hogy a szerep mögött egész nemzedékének kórképét és korképét látta.

S lám, mit tud az istenadta tehetség, a berzenkedés ellenére is olyan maradandó jelenlétet alkot, amely talán örökké velünk marad.

A kötet minden oldala telis-tele van kordokumentumokkal, ezek olykor képek (akár a saját családi archívumukból), de a legtöbb esetben idézetek az alkotókkal megjelent interjúkból, illetve a korabeli újságokban megjelent kritikákból. 

Kivételesen alapos kutatásra utal, hogy nemcsak hazai, hanem határon túli médiumokat is szemlézett a szerző. Ezeket az információ morzsákat egészít ki a saját véleményével, így foglalva őket egy keretbe, ezáltal azonban az írások egyszerre lesznek tárgyilagosak és mégis igazán személyesek. Ami minden anyag esetében szembeötlő, az Szigethy Gábornak a színészek iránti tisztelete, valamint a kor hatalmasságai, a kommunista rezsim elvtársaira kimondott ítélete. Ez utóbbit így fogalmazza meg a szerző a kötet előszavában:

Ma már csak szépkorúak emlékeznek arra, hogy milyen volt Magyarországon akkor a mindennapi élet: (…) a vörös festékkel gátlástalanul átmázolt, meghamisított magyar múlt-, jelen- és jövőidő Rákosi és Kádár elvtársak rosszemlékű regnálása idején.

Azonban, amíg alkotnak ilyen nagy tudású szerzők, addig bizton remélhetjük, hogy a valódi múlt feltárul és azok is megismerhetik, akik akkor és ott még nem élhettek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.