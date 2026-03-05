Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

Barátság kőolajvezetékmagyar közlönyvizsgálat

A Mol is ad tagot a Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő bizottságba, a többiekről Czepek Gábor dönt

Megjelent a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, a miniszterelnöki határozatban megnevezték a feladatokat.

Munkatársunktól
2026. 03. 05. 8:17
A kormány a rendelkezésére álló információk alapján megállapítja, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya – olvasható a Magyar Közlönyben szerda este megjelent miniszterelnöki határozatban. Mint fogalmaznak, Ukrajna a magyar álláspontot vitatja, de nem teszi lehetővé a kőolajvezeték állapotának vizsgálatát,

ezért a kormány szükségesnek tartja a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatos ellentétes állítások tisztázását, ezért létrehozza a Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő Tényfeltáró Küldöttséget.

A tájékoztatás szerint a Tényfeltáró Küldöttség feladata – a nemzetközi jog szabályaival összhangban – helyszíni vizsgálat útján meggyőződni a Barátság kőolajvezeték állapotáról, működőképességéről. A Tényfeltáró Küldöttség vizsgálata eredményéről tájékoztatja a kormányt és a nyilvánosságot.

A Tényfeltáró Küldöttség vezetőjének az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium miniszterhelyettesét, Czepek Gábort nevezték ki.

A rendeletben egyúttal felkérik a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot a Tényfeltáró Küldöttségbe tag delegálására, a Tényfeltáró Küldöttség további tagjait a Tényfeltáró Küldöttség vezetője jelöli ki, kéri fel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

               
       
       
       

Fontos híreink

