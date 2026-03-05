Még nézni is fáj az idős rolleres találkozását a sorompóval + videó

Meglehetősen rossz minőségű, de mindenképpen tanulságos videót tett közzé a Nógrád vármegyei rendőrség egy kellemetlen incidensről, ami Bátonyterenyén történt február 25-én. „Az alacsonyan járó nap elvakíthatja a járművezetőket, ami fokozott veszélyt jelent a közlekedésben” – hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy napszemüveget vagy árnyékolós sapkát célszerű viselni, illetve lassabban kell vezetni, vagy, ha nem látunk, meg is kell állni. Nos, az elektromos rollerrel haladó 73 férfi nem így tett, és miután elvakította a tavaszi nap, fejjel nekiment a leengedett vasúti sorompónak, majd elesett. Könnyű sérüléseket szerzett, de ennél sokkal rosszabbul is járhatott volna, ha csak jelzőlámpás az átjáró, és az érkező vonat elé keveredik a síneken…
Figyelmeztetést adott ki a rendőrség az eset kapcsán, egyszersmind letiltotta a kárörvendő kommenteket.
