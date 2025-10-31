autós videórollerelektromos roller

Villamossínen rollerezett, hatalmas esés lett a vége + videó

A XX. kerületben, a Nagysándor József utcában történt a baleset.

2025. 10. 31. 11:12
Forrás: BpiAutósok
Ezen a szakaszon az aszfalt rossz minősége mellett az úttestbe épített villamosvágány miatt sem egyszerű a közlekedés. A Bpiautósok portálnak egy buszvezető küldte be a felvételt, amelyen az látszik, hogy egy rollerező férfi egy pillanatra felhajt a villamossínenre. Nem sokkal később a fiatal hatalmasat esett, amikor beugrott a sínbe a rollere kereke. 

Természetesen a buszsofőr azonnal megállt, hogy meggyőződjön róla, jól van-e. Komoly sérülés nem történt, de az eset jól példázza, hogy az egy nyomon haladó járművek esetén mekkora veszélyt jelent az úttestbe épített villamosvágány.

 

