Villamossínen rollerezett, hatalmas esés lett a vége + videó

Ezen a szakaszon az aszfalt rossz minősége mellett az úttestbe épített villamosvágány miatt sem egyszerű a közlekedés. A Bpiautósok portálnak egy buszvezető küldte be a felvételt, amelyen az látszik, hogy egy rollerező férfi egy pillanatra felhajt a villamossínenre. Nem sokkal később a fiatal hatalmasat esett, amikor beugrott a sínbe a rollere kereke.

Természetesen a buszsofőr azonnal megállt, hogy meggyőződjön róla, jól van-e. Komoly sérülés nem történt, de az eset jól példázza, hogy az egy nyomon haladó járművek esetén mekkora veszélyt jelent az úttestbe épített villamosvágány.