Arne Slot garanciája, nem akarja, hogy megismétlődjön, ami magyaroknak okozott örömöt

Hétfő este megkezdi szereplését a Liverpool a 2025/26-os FA-kupában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata hazai pályán a harmadosztály alsóházához tartozó Barnsley ellen lép pályára. Ránézésre kötelező a győzelem Arne Slot együttesének, de a holland szakember is tisztában van két figyelmeztető jellel: tavaly a Liverpool a másodosztályból az idény végén kiesett Plymouth ellen búcsúzott a rangos sorozattól, s amikor a Vörösök legutóbb, 2008-ban a Barnsley ellen játszottak az FA-kupában, hazai pályán kiestek. A Liverpool kudarcának mindkét esetben örült magyar futballista: tavaly Szűcs Kornél ugyan sérülés miatt kihagyta a meccset, 2008-ban viszont Ferenczi István pályára is lépett a Liverpoolt kiütő Barnsley-ban.

A Liverpool 2008-ban az Anfielden égett meg az FA-kupában a Barnsley ellen, amelyben Ferenczi István is játszott (Fotó: AFP/Paul Barker)

Slot tavaly tudatosan tartalékos csapatot küldött pályára Plymouthban, Szoboszlai Dominik sem lépett pályára az 1-0-s vereség során. A Liverpool holland szakvezetője idén másként áll az FA-kupához, mint tavaly.

Arne Slot nem Liverpool B-vel kezdi a FA-kupát

Slot hangsúlyozta: fontos különbség a tavalyi idényhez képest, hogy a Liverpool mostanra az Angol Ligakupából már kiesett, azaz egy sorozattal kevesebb jelent terhelést a játékosainak.