Arne Slot garanciája, nem akarja, hogy megismétlődjön, ami magyaroknak okozott örömöt

A Liverpool a tavalyi idényben nem jutott sokáig az FA-kupában: már februárban kiesett a másodosztályú Plymouth ellen. Arne Slot akkor tartalékos csapatot küldött pályára, Szoboszlai Dominik is pihent, az új idényben viszont a holland mester komolyabban veszi a patinás kupasorozatot. A Liverpool erős csapattal fog felállni a Barnsley ellen. Angliában úgy vélik, hogy Slot kezdőjébe a magyar játékosok közül Szoboszlai bekerül, Kerkez Milos viszont nem.

2026. 01. 12. 4:55
Arne Slot tavaly Plymouthban magyarázkodhatott, miután a tartalékos, Szoboszlai nélkül felálló Liverpool búcsúzott az FA-kupától Fotó: AFP/Henry Nicholls
Hétfő este megkezdi szereplését a Liverpool a 2025/26-os FA-kupában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata hazai pályán a harmadosztály alsóházához tartozó Barnsley ellen lép pályára. Ránézésre kötelező a győzelem Arne Slot együttesének, de a holland szakember is tisztában van két figyelmeztető jellel: tavaly a Liverpool a másodosztályból az idény végén kiesett Plymouth ellen búcsúzott a rangos sorozattól, s amikor a Vörösök legutóbb, 2008-ban a Barnsley ellen játszottak az FA-kupában, hazai pályán kiestek. A Liverpool kudarcának mindkét esetben örült magyar futballista: tavaly Szűcs Kornél ugyan sérülés miatt kihagyta a meccset, 2008-ban viszont Ferenczi István pályára is lépett a Liverpoolt kiütő Barnsley-ban.

A Liverpool 2008-ban az Anfielden égett meg az FA-kupában a Barnsley ellen, amelyben Ferenczi István is játszott
A Liverpool 2008-ban az Anfielden égett meg az FA-kupában a Barnsley ellen, amelyben Ferenczi István is játszott (Fotó: AFP/Paul Barker)

Slot tavaly tudatosan tartalékos csapatot küldött pályára Plymouthban, Szoboszlai Dominik sem lépett pályára az 1-0-s vereség során. A Liverpool holland szakvezetője idén másként áll az FA-kupához, mint tavaly.

Arne Slot nem Liverpool B-vel kezdi a FA-kupát

Slot hangsúlyozta: fontos különbség a tavalyi idényhez képest, hogy a Liverpool mostanra az Angol Ligakupából már kiesett, azaz egy sorozattal kevesebb jelent terhelést a játékosainak.

– Az FA-kupa mindig is nagyon fontos volt nekünk, de néha bizonyos döntéseket meg kell hozni.

De garantálom, hogy hétfőn minden játékost látni fognak, akik legutóbb játszottak, ha lesznek is változtatások, a cserepadon ott lesznek, akik kikerülnek a kezdőből

– fogalmazott Slot.

Angliában ennek ellenére úgy tudják, hogy a Liverpool legutóbbi bajnokijának legjobbja, Kerkez Milos helyére az FA-kupa-meccsre bekerül a kezdőbe Andy Robertson, Szoboszlai Dominik viszont kezdhet a Barnsley ellen is.

A Liverpool 67 éve nem nyert otthon a Barnsley ellen

Az esélyek látszólag egyértelműek, bár azok után, hogy a címvédő Crystal Palace hatodik ligás klub ellen búcsúzott a fordulóban, aligha kell hangsúlyozni, hogy az FA-kupában bármi megtörténhet.

Slotnak a klubon belül felidézték azt is, hogy amikor a Liverpool legutóbb a Barnsley ellen játszott, hazai pályán 2-1-re kikapott az akkor másodosztályú vendégektől, a Barnsley színeiben Ferenczi István is végigjátszotta azt a meccset.

A két csapat nem játszott túl gyakran, de mivel a Barnsley története egyetlen Premier League-idényében is nyert az Anfielden – 1-0-ra –, 1982-ben pedig a ligakupa negyeddöntőjében 0-0-t ért el a Vörösök vendégeként, a Liverpool legutóbb 67 évvel ezelőtt, 1959 márciusában nyert hazai pályán a Barnsley ellen, akkor egy másodosztályú bajnokin 3-2-re.

 

