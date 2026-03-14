Úgy járja az országot Magyar Péter, hogy azt sem tudja, éppen hol van + videó

Az országjárás elvileg arról szólna, hogy egy politikus személyesen találkozik a választókkal, megismeri a települések problémáit, és mindenekelőtt tisztában van vele, merre jár. Az elmúlt két évben azonban gyakran megesett, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke saját rendezvényein tanúbizonyságát adta, hogy fogalma sincs róla, melyik városban, megyében vagy választókerületben beszél. A jelenség nem egy-egy elszólás, hanem visszatérő mintázat.

Már a kezdeteknél eltévedt

Az egyik első látványos eset 2024 áprilisában történt Budapesten. Egy tüntetésen Magyar Péter rossz utcába vezette a követőit, gyakorlatilag eltévedt a saját demonstrációján. A szervezettnek szánt felvonulás így percekig tartó bizonytalansággal folytatódott, miközben a résztvevők próbálták kitalálni, merre kellene tovább menni.

„Nem is tudom, ez milyen hely”

Nem sokkal később, 2024 májusában Pusztaszabolcson tartott eseményén is zavarba ejtő mondat hangzott el. A rögtönzött színpadon állva a pártelnök így fogalmazott:

Nem is tudom, ez milyen hely. Ez milyen épület, amiben vagyok?

Egy országjáráson részt vevő politikustól legalább annyi elvárható lenne, hogy tudja, melyik településen és milyen helyszínen tart beszédet.

Pápa hirtelen Győr-Moson-Sopron megyébe került

Tavaly szeptemberben Pápa városában köszöntötte a közönséget – csakhogy a várost Győr-Moson-Sopron vármegyébe sorolta. A valóság ezzel szemben az, hogy Pápa Veszprém vármegyében található. Az est folyamán később is hasonló földrajzi zavarok jelentkeztek: példákat hozott elkerülő utakra Zalabaksáról, Somogy megyéből, majd ismét Győr-Moson-Sopron megyét emlegette – miközben továbbra is Pápán beszélt.

Somogyból Fejér lett

Magyar Péter idén februárban Sárbogárdon tartott rendezvényén újabb meglepő kijelentést tett. Beszéd közben így kezdte: „Az a kérésem itt Somogyban…” Majd rögtön javított: „…Fejér megyében.”

A hiba talán apróságnak tűnhet, de jól mutatja, mennyire bizonytalanul mozog a pártelnök saját országjárásának helyszínein.

Képviselők és körzetek: teljes a zűrzavar

Újhartyánban, 2026 márciusában a választókerületek és a képviselők személye is összekeveredett számára. Először Pogácsás Tibort említette a körzet képviselőjelöltjeként, majd zavartan keresni kezdte a neveket, végül itt is megtalálta a hibást valaki másban:

Csak itt átírták összevissza, átírták már a körzeteket, nem tudom, melyik hol volt.

Ez is körzet, az is körzet

Dorogon tartott fórumán pedig egy képviselőt kért számon, hogy járt-e Komáromban és Ácson, miközben ezek valójában egy másik választókerülethez tartoznak.

Aktivisták és kampányhibák

A szervezetlenség a kampányban is visszaköszön. Előfordult, hogy egy pécsi–komlói jelölt plakátjait 85 kilométerrel arrébb, a somogyi Kaposfőn szórták szét. Máskor bemutatkozó posztot kellett törölni és újratölteni, mert kiderült: a jelölt nem is abban a kerületben indul, amelyről a szöveg szólt.