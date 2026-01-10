Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

FA KupaszenzációCrystal Palace

Ennél nagyobb szenzáció aligha lesz az angol labdarúgásban

Ha eddig nem hallottak volna semmit az Macclesfield FC labdarúgócsapatáról, akkor most garantáltan fognak. Ez a ligán kívüli, azaz hatodosztályú, azaz teljesen amatőr együttes az FA-kupa 1871 óta íródó történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy kiejtette a sorozat tavalyi győztesét, a Premier League-ben szereplő Crystal Palace együttesét. A Macclesfield FC bekerült az FA-kupa történelemkönyvébe a Crystal Palace 2-1-es legyőzésével és a 32 közé kerüléssel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 16:19
Paul Dawson az első gól szerzője így ünnepelt Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Crystal Palace csapata már azzal óriási szenzációt okozott, hogy 2025 tavaszán a Manchester City ellen megnyerte a döntőt és a sorozat győztese lett. Akkor kevesen gondolták, hogy a címvédő 2026 januárjában egy teljesen amatőr státusú együttes ellen hasal majd el az újabb kiírásban.  Macclesfield FC? Ki hallott erről a csapatról?

Macclesfield FC
A  Macclesfield FC elképesztő dolgot tett az FA-kupában
Fotó: DARREN STAPLES/AFP

Macclesfield FC: csoda a te neved

Márpedig szombaton délután ez történt: a hatodosztályban szereplő Macclesfield FC története legnagyobb sikerét aratva 2-1-re legyőzte nagynevű, Premier League-ben szereplő ellenfelét. 

A meccs 61. percében már 2-0-ra vezetett a kiscsapat, a Crystal Palace valószínűleg ekkor jött rá arra, hogy itt nem babra megy a játék, azaz kiesés is lehet a dologból. Az is lett, mert a vendégek csak a 91. percben tudtak szépíteni, de egyenlítésre már nem futotta az erejükből. A lelátón ülő alig több mint 5000 ember (többen be sem férnek a Macclesfield FC stadionjába) önfeledten tombolt. Ilyet még nem láttak arrafelé, és egyhamar aligha fognak.

Érdekesség, hogy a szenzációt elérő kiscsapat csak 2020-ban alakult (újjá), mert elődjét, a Macclesfield Town-t minden létező ligából kizárták. Miért? Mert közel félmillió angol fontos adósságot halmoztak fel. A Macclesfield FC játékosait duplán motiválhatta, hogy a csapat 21 éves csatára, Ethan McLeod néhány héttel ezelőtt autóbalesetben meghalt.

A hazai csapatot Wayne Rooney öccse, John Rooney irányítja, akinek a mostani az első idénye vezetőedzőként. Ligarendszeren kívüli csapat legutóbb 117 évvel ezelőtt búcsúztatta a címvédőt, az 1908/09-es szezonban éppen a Crystal Palace győzte le a Wolverhampton Wandererst az első fordulóban. Legutóbb - 2018-ban - az Arsenal esett ki címvédőként a harmadik körben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.