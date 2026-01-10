Ennél nagyobb szenzáció aligha lesz az angol labdarúgásban

A Crystal Palace csapata már azzal óriási szenzációt okozott, hogy 2025 tavaszán a Manchester City ellen megnyerte a döntőt és a sorozat győztese lett. Akkor kevesen gondolták, hogy a címvédő 2026 januárjában egy teljesen amatőr státusú együttes ellen hasal majd el az újabb kiírásban. Macclesfield FC? Ki hallott erről a csapatról?

A Macclesfield FC elképesztő dolgot tett az FA-kupában

Fotó: DARREN STAPLES/AFP

Macclesfield FC: csoda a te neved

Márpedig szombaton délután ez történt: a hatodosztályban szereplő Macclesfield FC története legnagyobb sikerét aratva 2-1-re legyőzte nagynevű, Premier League-ben szereplő ellenfelét.

A meccs 61. percében már 2-0-ra vezetett a kiscsapat, a Crystal Palace valószínűleg ekkor jött rá arra, hogy itt nem babra megy a játék, azaz kiesés is lehet a dologból. Az is lett, mert a vendégek csak a 91. percben tudtak szépíteni, de egyenlítésre már nem futotta az erejükből. A lelátón ülő alig több mint 5000 ember (többen be sem férnek a Macclesfield FC stadionjába) önfeledten tombolt. Ilyet még nem láttak arrafelé, és egyhamar aligha fognak.

Érdekesség, hogy a szenzációt elérő kiscsapat csak 2020-ban alakult (újjá), mert elődjét, a Macclesfield Town-t minden létező ligából kizárták. Miért? Mert közel félmillió angol fontos adósságot halmoztak fel. A Macclesfield FC játékosait duplán motiválhatta, hogy a csapat 21 éves csatára, Ethan McLeod néhány héttel ezelőtt autóbalesetben meghalt.

A hazai csapatot Wayne Rooney öccse, John Rooney irányítja, akinek a mostani az első idénye vezetőedzőként. Ligarendszeren kívüli csapat legutóbb 117 évvel ezelőtt búcsúztatta a címvédőt, az 1908/09-es szezonban éppen a Crystal Palace győzte le a Wolverhampton Wandererst az első fordulóban. Legutóbb - 2018-ban - az Arsenal esett ki címvédőként a harmadik körben.