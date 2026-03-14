A védett ár miatt is hőbörögnek a tiszások + videó

„Kedves tiszások! Nem kötelező a védett ár!” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, és videójában bemutatott egy nőt, aki a közösségi oldalán amiatt háborgott, hogy a védett áron történő tankoláshoz ellenőrizték a forgalmi engedélyét a benzinkúton.

A videóban megszólaló nő arról beszélt, hogy első alkalommal tankolt védett áron, emiatt vissza kellett mennie az autóhoz a forgalmiért, mert ellenőrizték, hogy a gépjármű adatai megfelelnek-e a rendszerben szereplő információknak, illetve hogy jogosult-e a kedvezményes árra.

Deák Dániel rámutatott:

nem kötelező védett áron vásárolni, lehet piaci áron is tankolni, ahogy a legtöbb európai országban, ahol nincs a lakosság számára biztosított védett ár.

Az elemző emlékeztetett: egy friss felmérés szerint a magyarok 67 százaléka elégedett a védett árral , és örül annak, hogy Orbán Viktor megvédte őket az elszabaduló piaci áraktól.

A miniszterelnök, Orbán Viktor a védett árral kapcsolatban úgy nyilatkozott: ennyi volt tegnap, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is.