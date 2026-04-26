idezojelek
Poszt-trauma

Fontos üzenet a választási vereség margójára: aggasztó, ami kirajzolódik

Aki nem tiszteli az őseit, a hagyományait, a múltját, az nem érdemli meg a jövőjét.

Felhévizy Félix avatarja
Cikk kép: undefined
felhévizy orbán viktor akciócsoport buzzati novella facebook orbán viktor 2026. 04. 26. 6:13
Fotó: Balogh Dávid
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legutóbbi beszélgetésükkor Félix egy új, meglehetősen aggasztó szempontot is felvetett a barátainak. A hírlapíró elmondta, hogy találkozott a vele egy lépcsőházban lakó Reinfrank nénivel, aki az Orbán Viktor Akciócsoport ügyvezetőjeként élénken foglalkozik a politikai élet történéseivel. Természetesen ő is nagyon le volt törve a kudarc miatt, és elmesélt egy meglehetően felkavaró történetet, ami vele esett meg. A 6-os villamoson utazott pár nappal a választás után. Felszállt egy fiatalokból álló társaság, akik még mindig ünnepelték a Tisza Párt győzelmét, félreérthetetlenül szidták Orbán Viktort és tiszás jelszavakat skandáltak. Ez még nem is lett volna probléma, de közben sorra vegzálták a villamoson utazó idősebb embereket, felkérdezve őket, hogy mondják meg, kire szavaztak 12-én. Szegény Reinfrank néni nagyon megijedt az üvöltöző, számonkérő, láthatóan kissé illuminált fiataloktól, és csak azért, hogy hagyják békén, azt mondta, hogy a Tiszára szavazott, ezt követően már lepacsizott vele az erőszakos társaság. Majd közölték vele, hogy az öregek általában fideszesek, ezért üldözni kell őket, a fiataloké jövő.

Ez a megdöbbentő eset előhívott  Felhévizyben egy meglehetősen erős irodalmi élményt.

A 1960-as évekből a szexuális forradalom, a hippimozgalom és a nyugati diáklázadások korából származik a kiváló olasz író, Dino Buzzati Hajtóvadászat öregekre című novellája. A történet a jövőben játszódik, amikor a negyvenöt éven felülieket már öregeknek tekintik, és üldözik, hogy megöljék őket.

Választási, vereség, Buzzati
Buzzati novellájának központi gondolata ma hátborzongatóan aktuális 
Fotó: Facebook

A felkavaró mű legnagyobb paradoxona: a ma fiataljai is megöregszenek egyszer. Vajon akkor ők is feleslegessé, üldözendővé válnak? Ha ehhez hozzávesszük az interneten egyre agresszívebben nyomuló szeretetország-hívőket, akik a választások előtt és után ilyen és ehhez hasonló mémekkel árasztották el a világhálót, arra a következtetésre juthatunk, hogy a Buzzati-novella központi gondolata ma hátborzongatóan aktuális, talán aktuálisabb, mint valaha.

Választási, vereség, Buzzati
Felkavaró internetes mém  Forrás: Facebook

A fiataloké a jövő, ez a világ rendje. Ebben egyet lehet érteni az új generációval. Azonban az az örök igazság, hogy aki nem tiszteli az őseit, a hagyományait, a múltját, az nem érdemli meg a jövőjét. Egyelőre nem látszik az a pont, ahol a párbeszéd egyáltalán elindulhat – gondolta magában a jövő iránti aggodalommal  Felhévizy.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Balogh Dávid)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektámogatás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópa

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekválasztás

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Kondor Katalin avatarja

Az európai politikusok számos képviselője a kommunizmus diktatúrájának valamiféle változatát óhajtja ráerőltetni a világ általunk is lakott népességére.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
