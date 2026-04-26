Fontos üzenet a választási vereség margójára: aggasztó, ami kirajzolódik

Legutóbbi beszélgetésükkor Félix egy új, meglehetősen aggasztó szempontot is felvetett a barátainak. A hírlapíró elmondta, hogy találkozott a vele egy lépcsőházban lakó Reinfrank nénivel, aki az Orbán Viktor Akciócsoport ügyvezetőjeként élénken foglalkozik a politikai élet történéseivel. Természetesen ő is nagyon le volt törve a kudarc miatt, és elmesélt egy meglehetően felkavaró történetet, ami vele esett meg. A 6-os villamoson utazott pár nappal a választás után. Felszállt egy fiatalokból álló társaság, akik még mindig ünnepelték a Tisza Párt győzelmét, félreérthetetlenül szidták Orbán Viktort és tiszás jelszavakat skandáltak. Ez még nem is lett volna probléma, de közben sorra vegzálták a villamoson utazó idősebb embereket, felkérdezve őket, hogy mondják meg, kire szavaztak 12-én. Szegény Reinfrank néni nagyon megijedt az üvöltöző, számonkérő, láthatóan kissé illuminált fiataloktól, és csak azért, hogy hagyják békén, azt mondta, hogy a Tiszára szavazott, ezt követően már lepacsizott vele az erőszakos társaság. Majd közölték vele, hogy az öregek általában fideszesek, ezért üldözni kell őket, a fiataloké jövő.
Ez a megdöbbentő eset előhívott Felhévizyben egy meglehetősen erős irodalmi élményt.
A 1960-as évekből a szexuális forradalom, a hippimozgalom és a nyugati diáklázadások korából származik a kiváló olasz író, Dino Buzzati Hajtóvadászat öregekre című novellája. A történet a jövőben játszódik, amikor a negyvenöt éven felülieket már öregeknek tekintik, és üldözik, hogy megöljék őket.
A felkavaró mű legnagyobb paradoxona: a ma fiataljai is megöregszenek egyszer. Vajon akkor ők is feleslegessé, üldözendővé válnak? Ha ehhez hozzávesszük az interneten egyre agresszívebben nyomuló szeretetország-hívőket, akik a választások előtt és után ilyen és ehhez hasonló mémekkel árasztották el a világhálót, arra a következtetésre juthatunk, hogy a Buzzati-novella központi gondolata ma hátborzongatóan aktuális, talán aktuálisabb, mint valaha.
A fiataloké a jövő, ez a világ rendje. Ebben egyet lehet érteni az új generációval. Azonban az az örök igazság, hogy aki nem tiszteli az őseit, a hagyományait, a múltját, az nem érdemli meg a jövőjét. Egyelőre nem látszik az a pont, ahol a párbeszéd egyáltalán elindulhat – gondolta magában a jövő iránti aggodalommal Felhévizy.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Balogh Dávid)
Ismét talpra kell állnunk
Öngól: fürdővízzel a gyereket
A fürdővíz mehet, a gyerek marad
Beérett az EU gyümölcse
