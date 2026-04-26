Fontos üzenet a választási vereség margójára: aggasztó, ami kirajzolódik

Legutóbbi beszélgetésükkor Félix egy új, meglehetősen aggasztó szempontot is felvetett a barátainak. A hírlapíró elmondta, hogy találkozott a vele egy lépcsőházban lakó Reinfrank nénivel, aki az Orbán Viktor Akciócsoport ügyvezetőjeként élénken foglalkozik a politikai élet történéseivel. Természetesen ő is nagyon le volt törve a kudarc miatt, és elmesélt egy meglehetően felkavaró történetet, ami vele esett meg. A 6-os villamoson utazott pár nappal a választás után. Felszállt egy fiatalokból álló társaság, akik még mindig ünnepelték a Tisza Párt győzelmét, félreérthetetlenül szidták Orbán Viktort és tiszás jelszavakat skandáltak. Ez még nem is lett volna probléma, de közben sorra vegzálták a villamoson utazó idősebb embereket, felkérdezve őket, hogy mondják meg, kire szavaztak 12-én. Szegény Reinfrank néni nagyon megijedt az üvöltöző, számonkérő, láthatóan kissé illuminált fiataloktól, és csak azért, hogy hagyják békén, azt mondta, hogy a Tiszára szavazott, ezt követően már lepacsizott vele az erőszakos társaság. Majd közölték vele, hogy az öregek általában fideszesek, ezért üldözni kell őket, a fiataloké jövő.