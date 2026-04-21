Hatalmas támogatást kapott Orbán Viktor, Wellor letette a voksát

A választás óta először szólalt meg a népszerű netzenész. Új dalában, amelynek nézettsége valósággal kilőtt a neten, és különböző megosztások révén immár 1,8 millió megtekintésnél jár, nem hagyott kétséget afelől, hogy szerinte csak és kizárólag Orbán Viktor vezetheti a patriótákat. Wellor kőkeményen kiállt a leköszönő miniszterelnök mellett. Buzdító dalával, egy focis hasonlattal élve, arra hívta fel a figyelmet, ha egy csapatnak van egy csodacsatára, az nem koptathatja a kispadot, neki játszania kell, neki kell a közösség vezérének lenni.
Íme egy kis ízelítő a Viktor (Csapatkapitány mix) című új Wellor-dalból:
nem bírták a taktikád
vérdíjat tűztek ki rád
izomból mentek lábra
nem rúgtunk labdába
csalták a focit
felrúgták a sporit
az ellenfél favágó,
de lesz még visszavágó
állj fel, Csodacsatár!
ne koptasd a kispadot,
vár a régi csapatod
úgy jó, ha velünk csapatod
a közönség most fütyül,
de nem leszel egyedül
húzd fel a stoplist
boruljon a toplist
mutasd az irányt
javítsd a gólarányt,
aki a kezdőből kirakna,
annak vágd be a ficakba
Az új dalt itt hallgathatják meg:
Wellor zenéje nagyon megy az interneten, számos jobboldali influenszer és csatorna is megosztotta. A dal népszerűségének a titka – azontúl, hogy nagyon jól sikerült – egyértelműen az Orbán Viktor melletti közös kiállás és támogatás.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
