Poszt-trauma

Hatalmas támogatást kapott Orbán Viktor, Wellor letette a voksát

„Állj fel, Csodacsatár! Ne koptasd a kispadot, vár a régi csapatod.”

Csépányi Balázs
Orbán Viktor támogatás Wellor választás 2026. 04. 21. 5:21
A választás óta először szólalt meg a népszerű netzenész. Új dalában, amelynek nézettsége valósággal kilőtt a neten, és különböző megosztások révén immár 1,8 millió megtekintésnél jár, nem hagyott kétséget afelől, hogy szerinte csak és kizárólag Orbán Viktor vezetheti a patriótákat. Wellor kőkeményen kiállt a leköszönő miniszterelnök mellett. Buzdító dalával, egy focis hasonlattal élve, arra hívta fel a figyelmet, ha egy csapatnak van egy csodacsatára, az nem koptathatja a kispadot, neki játszania kell, neki kell a közösség vezérének lenni. 

Wellor új dalának YouTube-os borítóképe. Képernyőkép

Íme egy kis ízelítő a Viktor (Csapatkapitány mix) című új Wellor-dalból:

nem bírták a taktikád

vérdíjat tűztek ki rád

izomból mentek lábra

nem rúgtunk labdába

csalták a focit

felrúgták a sporit

az ellenfél favágó,

de lesz még visszavágó

állj fel, Csodacsatár!

ne koptasd a kispadot,

vár a régi csapatod

úgy jó, ha velünk csapatod

a közönség most fütyül,

de nem leszel egyedül

húzd fel a stoplist

boruljon a toplist

mutasd az irányt

javítsd a gólarányt,

aki a kezdőből kirakna,

annak vágd be a ficakba

Az új dalt itt hallgathatják meg:

Wellor zenéje nagyon megy az interneten, számos jobboldali influenszer és csatorna is megosztotta. A dal népszerűségének a titka – azontúl, hogy nagyon jól sikerült – egyértelműen az Orbán Viktor melletti közös kiállás és támogatás. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
