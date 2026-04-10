idezojelek
Poszt-trauma

Szégyelld magad, Majka! Még ti beszéltek provokátorokról?

Ehhez pofa kell!

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
MajkaTisza PártPuzsér 2026. 04. 10. 12:27
0
Mint ismert, ma lesz Puzsérék rendszerbontó bulija. Az RTL üdvöskéje, Majka ugyan visszautasította a részvételt, de azért a tiszás hergelésből kivette a részét. 

Majka (Forrás: YouTube)

A miniszterelnök kivégzését a színpadon eljátszó ózdi rapper a következő posztot tette ki a Facebook-oldalára:

„Még egy utolsó bejegyzés a Rendszerbontó koncerthez kapcsolódóan. Lehet csak a paranoiás énem akarja megírni ezt a posztot, de akkor is ki kell adjam magamból. 

Mindenkit arra kérek, aki ellátogat erre az eseményre, hogy sokkal, de sokkal jobban figyeljen az este folyamán arra, hogy ne üljön fel semmilyen provokációnak‼️‼️‼️‼️

A választás előtt ez az utolsó lehetősége arra egy-két fizetett bajkeverőnek, hogy valami olyan dolgot tegyen, ami miatt a vasárnapi szavazás veszélybe is kerülhet. 

Vigyázzatok egymásra és magatokra!!!”

Az ember esze megáll! 

Az elmúlt hetekben Orbán Viktor országjárásának szinte valamennyi állomásán felhergelt tiszás provokátorok ordibáltak, fütyörésztek, üvöltöztek válogatott szitokszavakat. Nem a fideszesek mentek a Tisza rendezvényeire, hanem ők jöttek oda gyűlölködni a Fidesz–KDNP gyűléseire fröcsögni, kötözködni.

Úgy látszik, ezek az információk, felkavaró képsorok nem zavarták meg az utóbbi időben magát egyre komolyabban vevő Majorost abban, hogy aljas, hazug és felelőtlen módon tovább hergelje az embereket.

A pénz mindent felülír? Szégyelld magad, Majka! 

Borítókép: Majka korábban, a Partizán egyik műsorában (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
