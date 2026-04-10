Szégyelld magad, Majka! Még ti beszéltek provokátorokról?

A miniszterelnök kivégzését a színpadon eljátszó ózdi rapper a következő posztot tette ki a Facebook-oldalára:

„Még egy utolsó bejegyzés a Rendszerbontó koncerthez kapcsolódóan. Lehet csak a paranoiás énem akarja megírni ezt a posztot, de akkor is ki kell adjam magamból.

Mindenkit arra kérek, aki ellátogat erre az eseményre, hogy sokkal, de sokkal jobban figyeljen az este folyamán arra, hogy ne üljön fel semmilyen provokációnak

A választás előtt ez az utolsó lehetősége arra egy-két fizetett bajkeverőnek, hogy valami olyan dolgot tegyen, ami miatt a vasárnapi szavazás veszélybe is kerülhet.

Vigyázzatok egymásra és magatokra!!!”