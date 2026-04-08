Poszt-trauma

Nem akárki árulta el Magyar Péter féltve őrzött titkát

Kiderült az igazság.

Csépányi Balázs
Magyar Péter, Tisza Párt, Felcsuti Péter, Tarr Zoltán — 2026. 04. 08. 5:20
Magyar Péter jobbkeze, Tarr Zoltán kifecsegte, nem mondhat el minden tervezett intézkedést, mert akkor megbuknak. Ezt követően, miután leleplezte a Tisza Párt stiklijét, Magyar Péternek sikerült elrejtenie Tarrt, nehogy tovább rontsa  a párt esélyeit.

Azonban a Tisza Párt holdudvarából újabb leleplező nyilatkozat látott napvilágot. Nem akárki árulta el Magyar Péterék féltve őrzött titkát.

Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza korábban már elmondta, hogy a tavaly napvilágra került Tisza-adóterv valódi elképzeléseket tartalmaz.

Most pedig a Tisza-csomag szerzője egy műsorban feltett kérdésre megerősítette, hogy Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét, a 14. havi nyugdíjat és még „egy csomó mindent, amit a Fidesz bevezetett”, mert ezek Felcsuti szerint a legnagyobb „ostobaságok” – írta meg a Mandiner.

Ezt hívják durva buktának. Most már mindenki láthatja, mire is készülnek Magyar Péterék.

Nincs több kérdés!

Borítókép: Felcsuti Péter (Fotó: Képernyőkép)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
