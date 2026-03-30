A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A megszorítások apostolainak neve is szerepel a tiszás csomag lehetséges készítői között

Magyar Péter tagadja a létezését, és senki nem vállalja fel, hogy részt vett a kidolgozásában – a pártnak írt hatszáz oldalas megszorítócsomag ugyanakkor kiszivárgott, és egy Tiszából kiugrott középvezetőtől azt is tudjuk: az abban leírtak olyannyira valósak, hogy Magyar Péterék aszerint kormányoznának, ha megnyernék a választást. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunkban napirendre vesszük a kőkemény megszorításokat tartalmazó csomagot: bevezetésképpen azzal foglalkozunk, hogy mely baloldali szakértők neve merült fel a csomag lehetséges készítőiként.

2026. 03. 30. 6:56
Aki eddig nyomon követte sorozatunkat, az pontosan tudhatja, aki viszont most találkozik először cikkfolyamunkkal, annak összefoglaljuk, mit kell tudni a tiszás megszorítási tervek fejlődéstörténetéről.

  1. A Tisza párt vezető politikusai 2024-ben, de különösen 2025 tavaszán és nyarán több helyen beszéltek arról, hogy írják már a kormányprogramot, terveiket ugyanakkor nem tárják a nyilvánosság elé. Hogy miért, azt Tarr Zoltán tavaly augusztusban, Etyeken így fogalmazta meg: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Ugyanitt és ugyanekkor azt is mondta: „Választást kell nyerni és utána mindent lehet.”
  2. Augusztus legvégén, majd október utolsó napjaiban kiszivárgott a sajtóhoz két belsős tiszás dokumentum. Az első, az augusztusi, csupán pár oldalból állt, de tartalma így is brutális volt: az irat háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszer bevezetését javasolta a Tisza vezetésének, 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. A második, a novemberi pedig megszorítások hosszú sorát mutatta be.
  3. Magyarék tagadtak, fenyegették a sajtót és pereskedtek, de elhallgatni a kiszivárgott dokumentumokat nem tudták.
  4. Január végén aztán teljesen összeomlott a Tisza védekezése. A nyilvánosság elé állt ugyanis a párt egy – nyilvánvalóan kormányellenes – volt munkacsoport-vezetője, Csercsa Balázs és két dolgot árult el. Egyrészt azt, hogy a kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomag hiteles, és az az alapja a párt valós programjának. Másrészt beszélt arról, hogy a Tiszában írtak egy választási kamuprogramot is, ami népszerű ígéreteket tartalmaz. A kamuprogram a kampányban kell csak, ha nyernek, nem azt hajtanák végre, hanem a másikat.

Érdekes, hogy a hatszáz oldalas megszorítócsomaghoz senki nem adta nevét, senki nem ismerte be, hogy részt vett a kidolgozásában. A Magyar Nemzet és a sajtó más szereplői azonban többször is foglalkoztak a lehetséges készítők kilétével, most ezeket az információkat foglaljuk össze. Beszédes névsor következik.

Tarr Zoltán hírhedt mondata: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” –  Fotó: MTI Fotószerkesztõség / Bodnár Boglárka

Belvárosi beszélgetések

Az év elején írtuk meg, hogy információnk szerint közel egy tucat baloldali kötődésű tanácsadó egyeztethetett rendszeresen a Tisza-csomag összeállításáról jórészt Király Júlia egykori jegybankalelnök belvárosi lakásán. Többségében olyanokról van szó, akik az elmúlt években is az ellenzéket támogatták. Maga Király Júlia a 2022-es választás előtt Márki-Zay Péternek, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének volt az egyik tanácsadója, és feltételezhető, hogy ezúttal sem áll messze tőle ez a szerep. Emellett olyan intézkedésekről beszélt nyilatkozataiban, amelyek egybecsengenek a Tisza programjában foglaltakkal: szorgalmazta a rezsicsökkentés megszüntetését és a többkulcsos szja bevezetését.

„Sokan úgy látjuk, én egyértelműen, hogy megvalósítható az adórendszernek egyfajta progresszivitása” – jelentette ki az egykori jegybankalelnök, a többes szám pedig indokolt, hiszen sok másik közgazdász is kiáll a többkulcsos jövedelemadó mellett.

Közöttük van Bod Péter Ákos, aki lapunk év eleji információi szerint szintén rendszeres vendég lehetett a Király Júliánál tartott megbeszéléseken. A közgazdász, bár tagadta, hogy részt vett volna Magyar Péterék gazdasági programjának kidolgozásában, korábban bennfentesnek ható megszólalásában bölcs dolognak nevezte eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit. Bod Péter Ákos gazdasági átalakításokat sürgető nyilatkozatait részletesen bemutattuk. A Tiszához fűződő kapcsolatáról pedig maga a volt MNB-elnök számolt be 2025 februárjában, egy tiszás rendezvényen. A progresszív adót illetően fogalmazott így: „Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam, és röviden érintettük ezt.”

Egy másik korábbi jegybankelnök is szerepel a Tiszához közel álló szakértők között: Surányi György például a rezsicsökkentésnek azzal a kifogással ment neki, hogy az szerinte azért nem jó, mert mindenkinek jár. Surányi emellett megemelné a társasági adót és eltörölné a 13. havi nyugdíjat – ez utóbbit széleskörű egyetértés övezi a Tisza körül mozgó szakértők között. Surányi György – bár lapunknak tagadta kapcsolatát a párttal – egy alkalommal maga ismerte el, hogy rendszeresen egyeztet Magyar Péterékkel.

A tiszás házaspár

Januárban arról írtunk, hogy a közgazdász Petschnig Mária Zita és férje, Kéri László politológus is részt vehetett a belvárosi egyeztetéseken. A házaspár aktív Tisza-sziget előadóként – több mint száz ilyen rendezvényen szólaltak már fel – rendre elsorolja a baloldalon régóta áhított megszorító intézkedéseket: a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj eltörlését, valamint adóemelést.

Kéri március elején ráadásul érdekes mondatot ejtett el, miután tagadta, hogy ők ketten a Tiszának dolgoznának. Arra a kérdésre, hogy írtak-e tanulmányt Magyar Péteréknek, így felelt: „A Tiszának dehogy írtunk. […] Annyi lehetséges, hogy ahova írunk, oda eljuthattak a Tisza-összekötők is, és lehet, hogy elvitték.”

Vagyis jönnek az összekötők és viszik az izgalmas tanulmányokat. Arról, hogy ez miként történhet, éppen a felesége beszélt még jóval korábban. Petschnig Mária Zita arról 2024 decemberében egy interjúban azt ecsetelte, hogy Magyar Péternek van olyan embere, aki kapcsolatot tart a hazai szakmai kutatócégekkel, így például Petschnig munkahelyével, a Pénzügykutató Zrt.-vel is. Itt a közgazdásznő megemlítette, hogy a cégnél a legkülönfélébb programokat írják.

A Pénzügykutató vezérigazgatója, Lengyel László lapunk megkeresésére akkor azonban azt írta, hogy „a Pénzügykutató soha nem készített és most sem készít semmilyen formában pártok számára programot, így a Tisza Pártnak sem. A nyilatkozat félreértésen alapszik.” Hogy mit lehet félreérteni Petschnig mondatain, rejtély, különös tekintettel arra, hogy maga Lengyel mondta korábban: „Bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.”

Az is biztos, hogy Lengyel László korábbi közéleti megnyilvánulásai alapján gazdaságpolitikai irányultsága hosszú ideje egybeesik különböző megszorítási csomagok támogatásával. A 13. havi nyugdíj visszaállítását például élesen kritizálta és a nyugdíjkorhatár emelését is szükségesnek tartotta. A közelmúltban pedig egészen elképesztő, az épelméjűség kérdéskörét is kinyitó kijelentéseket tett arról, szerinte hogyan napolhatja el a választást a Fidesz.

Alá is írták, mégis tagadnak

Témánk szempontjából az fontosabb, hogy a Tiszának készült hatszáz oldalas dokumentum több oldalán láthatóak aláírások, amelyek közül az Index kettőhöz kapcsolt tulajdonost. A lap szerint a szignók egyike nagyon hasonlít éppen Lengyel Lászlóéra, egy másik pedig Felcsuti Péterére. A korábban a Raiffeisen Bankot vezető Felcsuti tagadta, hogy köze lenne a dokumentumhoz, egy interjúban mégis megerősítette, hogy létezik a Tisza szja-emelési terve.

Az Index a megszorítóprogram készítői között harmadikként Dálnoki Áront nevezte meg, aki abban az időben a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportját vezette, így összefoghatta a csomag munkálatait. Az ő nevével éppen az elhíresült etyeki Tisza-fórum kapcsán találkozhatott először a szélesebb nyilvánosság, amikor Tarr Zoltán elmondta elhíresült mondatait.

 

Ezen az eseményen Tarr mellett ugyanis éppen a milliárdos Dálnoki ült, aki meg is szavaztatta a hallgatóságot arról, hogy egykulcsos vagy többkulcsos adórendszert akar-e. Ő maga a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel vette tudomásul, hogy a hallgatóság 80-90 százaléka is így tett.

Miután alátámasztottuk, hogy szemben a Tisza a lakájsajtója állításával, a megszorítóprogram nagyon is létezik, és bemutattuk az elkészítésével kapcsolatba hozott személyeket, rátérünk magára a programra. Cikksorozatunk további részeiben azt mutatjuk be, milyen kegyetlen dúlást rendezne a gazdaságba a Tiszának írt ötlethalmaz. Elsőként azzal foglalkozunk, mennyit venne el a dolgozók fizetéséből és a családoktól.

(Folytatjuk.)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu