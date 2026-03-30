Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A megszorítások apostolainak neve is szerepel a tiszás csomag lehetséges készítői között

Aki eddig nyomon követte sorozatunkat, az pontosan tudhatja, aki viszont most találkozik először cikkfolyamunkkal, annak összefoglaljuk, mit kell tudni a tiszás megszorítási tervek fejlődéstörténetéről.

A Tisza párt vezető politikusai 2024-ben, de különösen 2025 tavaszán és nyarán több helyen beszéltek arról, hogy írják már a kormányprogramot, terveiket ugyanakkor nem tárják a nyilvánosság elé. Hogy miért, azt Tarr Zoltán tavaly augusztusban, Etyeken így fogalmazta meg: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Ugyanitt és ugyanekkor azt is mondta: „Választást kell nyerni és utána mindent lehet.” Augusztus legvégén, majd október utolsó napjaiban kiszivárgott a sajtóhoz két belsős tiszás dokumentum. Az első, az augusztusi, csupán pár oldalból állt, de tartalma így is brutális volt: az irat háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszer bevezetését javasolta a Tisza vezetésének, 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. A második, a novemberi pedig megszorítások hosszú sorát mutatta be. Magyarék tagadtak, fenyegették a sajtót és pereskedtek, de elhallgatni a kiszivárgott dokumentumokat nem tudták. Január végén aztán teljesen összeomlott a Tisza védekezése. A nyilvánosság elé állt ugyanis a párt egy – nyilvánvalóan kormányellenes – volt munkacsoport-vezetője, Csercsa Balázs és két dolgot árult el. Egyrészt azt, hogy a kiszivárgott hatszáz oldalas megszorítócsomag hiteles, és az az alapja a párt valós programjának. Másrészt beszélt arról, hogy a Tiszában írtak egy választási kamuprogramot is, ami népszerű ígéreteket tartalmaz. A kamuprogram a kampányban kell csak, ha nyernek, nem azt hajtanák végre, hanem a másikat.

Érdekes, hogy a hatszáz oldalas megszorítócsomaghoz senki nem adta nevét, senki nem ismerte be, hogy részt vett a kidolgozásában. A Magyar Nemzet és a sajtó más szereplői azonban többször is foglalkoztak a lehetséges készítők kilétével, most ezeket az információkat foglaljuk össze. Beszédes névsor következik.

Tarr Zoltán hírhedt mondata: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Fotó: MTI Fotószerkesztõség / Bodnár Boglárka

Belvárosi beszélgetések

Az év elején írtuk meg, hogy információnk szerint közel egy tucat baloldali kötődésű tanácsadó egyeztethetett rendszeresen a Tisza-csomag összeállításáról jórészt Király Júlia egykori jegybankalelnök belvárosi lakásán. Többségében olyanokról van szó, akik az elmúlt években is az ellenzéket támogatták. Maga Király Júlia a 2022-es választás előtt Márki-Zay Péternek, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének volt az egyik tanácsadója, és feltételezhető, hogy ezúttal sem áll messze tőle ez a szerep. Emellett olyan intézkedésekről beszélt nyilatkozataiban, amelyek egybecsengenek a Tisza programjában foglaltakkal: szorgalmazta a rezsicsökkentés megszüntetését és a többkulcsos szja bevezetését.

„Sokan úgy látjuk, én egyértelműen, hogy megvalósítható az adórendszernek egyfajta progresszivitása” – jelentette ki az egykori jegybankalelnök, a többes szám pedig indokolt, hiszen sok másik közgazdász is kiáll a többkulcsos jövedelemadó mellett.

Közöttük van Bod Péter Ákos, aki lapunk év eleji információi szerint szintén rendszeres vendég lehetett a Király Júliánál tartott megbeszéléseken. A közgazdász, bár tagadta, hogy részt vett volna Magyar Péterék gazdasági programjának kidolgozásában, korábban bennfentesnek ható megszólalásában bölcs dolognak nevezte eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit. Bod Péter Ákos gazdasági átalakításokat sürgető nyilatkozatait részletesen bemutattuk. A Tiszához fűződő kapcsolatáról pedig maga a volt MNB-elnök számolt be 2025 februárjában, egy tiszás rendezvényen. A progresszív adót illetően fogalmazott így: „Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam, és röviden érintettük ezt.”