Magyar Péter Tarr Zoltán Dálnoki Áron

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

„Ha majd ez kikerül, magyarázkodhatok” – vetítette előre Tarr Zoltán egy most nyilvánosságra került videóban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 13:24
– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. 

Választást kell nyerni, utána mindent lehet 

– ezt a megdöbbentő kijelentést tette a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke az adóemelésekről. A videót először a Mandiner közölte. 

Vagyis gyakorlatilag a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, utána pedig elszabadítják a tiszás poklot.

A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, akinek tulajdonítják a napokban kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben konkrétan leírják, hogyan vezetnék vissza a korábbi három sávos adózást. 

A Tisza Párt gazdasági szakértője korábban lapunk megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került és 

a személyi jövedelemadó emelésének tervét tartalmazza,

ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésünkre. Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. 

További kérdésünkre, hogy egyébként fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, kitérő választ adott. Azt mondta, hogy figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.   

Magyar Péter tagad, de a szakértői már elszólták magukat

A Tisza Párt elnöke kedden, amikor az Indexen megjelent az idézett feljegyzés, teljesen kiakadt, és arra kérte követőit, ne olvassák tovább a portált, majd bizonygatta, hogy nem készül adóemelésre. 

Szakértői viszont már korábban lebuktatták őt, Petsching Mária Zita, aki Kéri László felesége, és vele együtt járja az országot Tisza-szigetek meghívásainak eleget téve már korábban arról beszélt, hogy ha Magyar Péter áfacsökkentést ígér, akkor adót is kell emelnie majd. 

Bruttó jövedelmének megadásával ITT bárki kiszámolhatja, mennyit bukna, ha Magyar Péterék terve megvalósulna. 

 

Borítókép: Beismerték, hogy elszabadítják a poklot (Forrós: videókép) 
 

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait

Csépányi Balázs avatarja

Ezt hívják buktának: elhangzott az igazságbeszéd, nem lehet tovább hazudozni.

