Bayer Zsolt: Nem lesz a-dó-e-me-lééés!

Hosszú sora van ennek.

Volt idő, amikor még szegény Kovács Lászlóhoz kötődött a mondás: „Jó reggelt! – hazudta Kovács László” – rég volt, és hol volt Kovács László ehhez a pszichopatához képest?

Aztán jött a Lendvai: „Lassan mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gáz-ár-e-me-léééés!” – aztán győztek és megemelték a háromszorosára.

Azért Lendvai már nagyobb gazember volt, mint Kovács, de a fasorban sincs ehhez a pszichopatához képest.

„Nem kell félni, nem fog fájni!” – mondta Gyurcsány, aztán nagyon fájt az egész országnak, és Gyurcsány gazembersége az egyetlen, amelyik megközelíti a pszichopatáét. Mondom: megközelíti…

Most itt állunk a nagy gazdasági tervek kiszivárgásánál, és nézzük, szagoljuk a szivárgást.

Büdös is, aljas is – vagyis igazi tiszás. Mutatom, pontokba szedve: