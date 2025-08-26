Rendkívüli

Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Bayer Zsolt: Nem lesz a-dó-e-me-lééés!

(Hát persze... Hiszen ezt ismerjük...)

Bayer Zsolt
2025. 08. 26.

Hosszú sora van ennek.

Volt idő, amikor még szegény Kovács Lászlóhoz kötődött a mondás: „Jó reggelt! – hazudta Kovács László” – rég volt, és hol volt Kovács László ehhez a pszichopatához képest?

Aztán jött a Lendvai: „Lassan mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gáz-ár-e-me-léééés!” – aztán győztek és megemelték a háromszorosára.

Azért Lendvai már nagyobb gazember volt, mint Kovács, de a fasorban sincs ehhez a pszichopatához képest.

„Nem kell félni, nem fog fájni!” – mondta Gyurcsány, aztán nagyon fájt az egész országnak, és Gyurcsány gazembersége az egyetlen, amelyik megközelíti a pszichopatáét. Mondom: megközelíti…

Most itt állunk a nagy gazdasági tervek kiszivárgásánál, és nézzük, szagoljuk a szivárgást.

Büdös is, aljas is – vagyis igazi tiszás. Mutatom, pontokba szedve:

1.: Háromkulcsos, progresszív jövedelemadót terveznek (A pszichopata gazember nemrégiben ígérte meg, hogy JELENTŐSEN csökkenteni fogja az szja-t…)

 

2.: „évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja; az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek; míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

 

Mindez azt jelentené, hogy havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1,25 millió forintos jövedelműek is bekerülnének. 

Ide tartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét jelentősen megadóztatná a Tisza Párt a mostanihoz képest.”

 

3.: „A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák.”

 

4.: A kiszivárgott dokumentum szerzői természetesen a „kommunikáció” fontosságát hangsúlyozzák, mármint arra, hogyan lehet és kell majd ezt a büdös és aljas gazemberséget letolni a társadalom torkán. Mint írják:

„»Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel« – fogalmaznak a dokumentum szerzői. A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja ugyanakkor rögtön javaslatot is tett arra, hogyan enyhítsék a politikai feszültséget. Az áfa esetében egy két-három százalékos csökkentést javasolnak, amelynek megfelelő kommunikálása elterelné a figyelmet a jelentős szja-emelésről.”

 Talán ez a legárulkodóbb bejegyzés az egészben.

No meg az természetesen, hogy Magyar Péter azonnal reagált és ezt mondta:

„NEM LESZ ADÓEMELÉS!”

Ó, hát persze! Ahogy gázáremelés sem volt, az sem „lett”.

De nézzük csak meg sorjában, hogyan érdemes, hogyan kell viszonyulni a pszichopata bármelyik kijelentéséhez!

Újabb lista következik:

1.: „Rossz vicc, hogy én valaha belépek a politikába” – mondta a pszichopata a Partizánban, majd másnap belépett a politikába és elkezdett pártot gründolni magának.

 

2.: „Már korábban is nyilatkoztam, hogy az Európai Parlamentbe egészen biztosan nem ülök be” – mondta, majd azonnal beült az Európai Parlamentbe. (Bónusz: közvetlenül azelőtt, hogy beült volna, ezt mondta: „Az EP-képviselőség a világ legnagyobb kamuállása havi húszezer euróért.”)

 

3.: A mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát a pszichopata. A Tisza Párt elnöke a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról – sőt, azt hazudta, hogy ő le sem mondhatna a mentelmi jogáról! 

 

4.: Magyar azt terjesztette a közösségi oldalán, hogy titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett Budapesten landolt Bassár el-Aszad bukott szír diktátor. Miután kiderült a nyilvánvaló, vagyis hogy a szír diktátor soha nem landolt Budapesten, a pszichopata még a vállát sem rándította meg. (Hiszen pszichopata.) Amúgy Magyarék álhírterjesztése ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indított és a polgári titkosszolgálatok részvételével az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is ülésezett, mivel a hamis információ az ország biztonságára nézve is komoly kockázatot hordozott. Ja! És mert a pszichopata nagyon alapos, ha hazudozásról van szó, az általa terjesztett ordas és veszélyes hazugsághoz mellékelt egy alig 12 éves fotót is, mint bizonyítékot…

 

5.: „Az egészségügyi közintézmények állapotának a valósnál sötétebb feltüntetésével szintén megpróbálta hergelni a közvéleményt. A politikus a nyáron különböző kórházakba látogatva készített és osztott meg megtévesztő felvételeket. Az egyik ilyen akciója alkalmával a Heim Pál Gyermekkórházban például olyan szobáról készített képeket, amely épp felújítás alatt állt. A Péterfy Sándor utcai kórházból bejelentkezve pedig azt igyekezett a publikummal elhitetni, hogy az egész intézményben – így a kórtermekben is – 38 fokot meghaladó hőség uralkodott. 

Ám a kórház közleményéből kiderült, hogy a legfelső szinten, az épülethez később hozzátoldott üvegfalú, fémvázas lépcsőházban mért 38 fok feletti hőmérsékletet a Tisza Párt elnöke.”

 

6.: „Júliusban Magyar Péter Ibrányban aratott, majd másnap tűz keletkezett az érintett mezőgazdasági területen. A politikus ezt követően arra utalt, hogy szándékosság állhat a háttérben, egy quados személyre utalva. A helyi gazda, Éles András azonban nyilvánosan cáfolta ezt, jelezve: semmi sem utal gyújtogatásra, és nem állította, hogy a quadnak köze lenne a tűzhöz.”

 

7.:  „A Tisza-vezér korábban azt hangoztatta, hogy a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. Később kiderült: a gyanúsított személy már elhagyta az országot, a balesetet pedig a testvére okozta. Mindezek ellenére Magyar napokig tartotta magát az eredeti – téves – állításhoz.”

 

8.: „A vitnyédi felújításokról Magyar Péter is azt hirdette, hogy migránstábort terveznek oda – annak ellenére, hogy a kormányzat egyértelműen és többször is cáfolta ezt. Itt is a pánikkeltés dominált a tények felett.”

 

9.: „Bennfentes részvényügylet – az Opus Global részvényeinek gyanús időzítésű megvásárlása is kérdéseket vetett fel. A Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított, miután kiderült: Magyar egy nappal a részvény-visszavásárlási bejelentés előtt adott vételi megbízást. Az érintett cég Mészáros Lőrinc érdekeltsége – éppúgy, mint az a bank, amelynek felügyelőbizottságában Magyar is helyet foglalt.”

 

Szeretném hangsúlyozni, ez a 9 pont még körülbelül 100 pontig folytatható, ugyanis a pszichopata mindig hazudik, amikor megszólal. Hiszen pszichopata.

És akkor innen megközelítve kéretik értékelni azt a kijelentését, amely szerint a kiszivárgott dokumentum a „Rogán műve”, „semmi nem igaz”, „ nem lesz adóemelés”.

Hát persze. Ismerjük. Hiszen hosszú sora van ennek.

De ez a narcisztikus pszichopata tette fel az I-re a pontot.

 

