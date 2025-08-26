Bayer Zsolt: Nem lesz a-dó-e-me-lééés!

Talán ez a legárulkodóbb bejegyzés az egészben.
No meg az természetesen, hogy Magyar Péter azonnal reagált és ezt mondta:
Ó, hát persze! Ahogy gázáremelés sem volt, az sem „lett”.
De nézzük csak meg sorjában, hogyan érdemes, hogyan kell viszonyulni a pszichopata bármelyik kijelentéséhez!
Újabb lista következik:
1.: „Rossz vicc, hogy én valaha belépek a politikába” – mondta a pszichopata a Partizánban, majd másnap belépett a politikába és elkezdett pártot gründolni magának.
2.: „Már korábban is nyilatkoztam, hogy az Európai Parlamentbe egészen biztosan nem ülök be” – mondta, majd azonnal beült az Európai Parlamentbe. (Bónusz: közvetlenül azelőtt, hogy beült volna, ezt mondta: „Az EP-képviselőség a világ legnagyobb kamuállása havi húszezer euróért.”)
3.: A mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát a pszichopata. A Tisza Párt elnöke a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban még a jogi védelem intézményének eltörlését ígérte. A június 21-i diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi oltalomról – sőt, azt hazudta, hogy ő le sem mondhatna a mentelmi jogáról!
4.: Magyar azt terjesztette a közösségi oldalán, hogy titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett Budapesten landolt Bassár el-Aszad bukott szír diktátor. Miután kiderült a nyilvánvaló, vagyis hogy a szír diktátor soha nem landolt Budapesten, a pszichopata még a vállát sem rándította meg. (Hiszen pszichopata.) Amúgy Magyarék álhírterjesztése ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indított és a polgári titkosszolgálatok részvételével az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is ülésezett, mivel a hamis információ az ország biztonságára nézve is komoly kockázatot hordozott. Ja! És mert a pszichopata nagyon alapos, ha hazudozásról van szó, az általa terjesztett ordas és veszélyes hazugsághoz mellékelt egy alig 12 éves fotót is, mint bizonyítékot…