Régóta szúrja a tiszások szemét a magyar adórendszer, most kiderült, hogy miért

A Tisza Párt az elmúlt hónapokban következetesen kritizálta a Fidesz adópolitikáját, azt állítva, hogy az egykulcsos szja és a családi adókedvezmények rendszere a tehetősebbeket hozza előnybe. Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikusa júliusban egy konferencián kijelentette:

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával, a szegényekkel szemben.

Magyar Péter és Bódis Kriszta Forrás: Facebook

A Tisza részéről ez volt az első egyértelmű üzenet, hogy felülvizsgálnák és szűkítenék a családokat érintő adóintézkedéseket.

Eközben a pártelnök, Magyar Péter még tavasszal egészen másról beszélt: a Nemzet hangja konzultációban az szja kilenc százalékra csökkentésének ötlete került elő, amit több mint kilencszázezer szimpatizáns is támogatott. Ehhez képest a most napvilágot látott gazdasági tervek teljes fordulatot jeleznek.

A többkulcsos adó visszahozása

Már július végén felröppentek hírek arról, hogy a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos adórendszert. Az Economx a párt kongresszusán szerzett értesülései szerint a kétkulcsos modellről írt, amelyben az alsó kulcs maradt volna 15 százalék, a felső pedig 30–35 százalék között alakult volna. Akkor még a párt tagadta a terveket, azt állítva: „Egy szó sem igaz” az erről szóló feltételezésekből.

Most azonban az Index birtokába került dokumentum alapján a Tisza gazdasági munkacsoportja már háromkulcsos progresszív szja mellett érvel. A javaslat szerint:

évi ötmillió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalék,

5–15 millió között 22 százalékot fizetnének,

15 millió forint fölött pedig 33 százalékos adókulcs lépne életbe.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy havi 416 ezer forintos fizetés fölött már mindenki magasabb adókulcs alá kerülne – vagyis az átlagjövedelműek is többet adóznának, mint most.

Családi kedvezmények célkeresztben

A feljegyzés nemcsak a progresszív adórendszer bevezetését vázolja fel, hanem a családi adókedvezmények szűkítését is. A dokumentum megfogalmazói szerint „a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata” szükséges lenne, mert a Fidesz által kiépített rendszer torzítja a gazdaságot és igazságtalan.