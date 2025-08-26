Bódis KrisztaTisza Pártadózás

Régóta szúrja a tiszások szemét a magyar adórendszer, most kiderült, hogy miért

A Tisza Párt több fronton támadta a Fidesz egykulcsos adórendszerét és a családi adókedvezményeket, igazságtalannak és a jómódúakat támogató rendszernek nevezve azt. Most azonban egy kiszivárgott dokumentum alapján a párt saját gazdasági kabinetje háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, amely már az átlagjövedelmet is érintené, és szűkítené a családi adókedvezmény körét.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 11:20
Magyar Péternek fájhat a feje, ez a nyár nem úgy alakult, ahogy tervezte. Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs
A Tisza Párt az elmúlt hónapokban következetesen kritizálta a Fidesz adópolitikáját, azt állítva, hogy az egykulcsos szja és a családi adókedvezmények rendszere a tehetősebbeket hozza előnybe. Bódis Kriszta, a párt társadalompolitikusa júliusban egy konferencián kijelentette: 

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával, a szegényekkel szemben.

Magyar Péter és Bódis Kriszta Forrás: Facebook

A Tisza részéről ez volt az első egyértelmű üzenet, hogy felülvizsgálnák és szűkítenék a családokat érintő adóintézkedéseket.

Eközben a pártelnök, Magyar Péter még tavasszal egészen másról beszélt: a Nemzet hangja konzultációban az szja kilenc százalékra csökkentésének ötlete került elő, amit több mint kilencszázezer szimpatizáns is támogatott. Ehhez képest a most napvilágot látott gazdasági tervek teljes fordulatot jeleznek.

 

A többkulcsos adó visszahozása

Már július végén felröppentek hírek arról, hogy a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos adórendszert. Az Economx a párt kongresszusán szerzett értesülései szerint a kétkulcsos modellről írt, amelyben az alsó kulcs maradt volna 15 százalék, a felső pedig 30–35 százalék között alakult volna. Akkor még a párt tagadta a terveket, azt állítva: „Egy szó sem igaz” az erről szóló feltételezésekből.

Most azonban az Index birtokába került dokumentum alapján a Tisza gazdasági munkacsoportja már háromkulcsos progresszív szja mellett érvel. A javaslat szerint: 

  • évi ötmillió forint alatt maradna a jelenlegi 15 százalék,
  • 5–15 millió között 22 százalékot fizetnének,
  • 15 millió forint fölött pedig 33 százalékos adókulcs lépne életbe.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy havi 416 ezer forintos fizetés fölött már mindenki magasabb adókulcs alá kerülne – vagyis az átlagjövedelműek is többet adóznának, mint most.

 

Családi kedvezmények célkeresztben

A feljegyzés nemcsak a progresszív adórendszer bevezetését vázolja fel, hanem a családi adókedvezmények szűkítését is. A dokumentum megfogalmazói szerint „a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata” szükséges lenne, mert a Fidesz által kiépített rendszer torzítja a gazdaságot és igazságtalan.

Ez a gondolat egybevág Bódis Kriszta korábbi kijelentésével, amely szerint a kedvezmények a jómódú családokat segítik, miközben a rászorulókat kevésbé. A gyakorlatban viszont ez sok család számára jelenthetne komoly érvágást.

Az Index értesülései szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja is tisztában van vele, hogy az szja-emelés és a családi adókedvezmény szűkítése politikailag kényes téma. A dokumentumban ezért külön kitérnek arra, hogy kommunikációs „ellensúlyra” lenne szükség. Ennek részeként például két-három százalékos áfacsökkentést javasolnak, amely szerencsésebb hangulatot kelthetne a társadalomban.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Magyar Péter korábban kifejezetten elutasítóan reagált az adózással kapcsolatos kérdésekre, az elhíresült Partizán-interjúban is láthatóan ingerültté vált, amikor az szja-ról faggatták. Most viszont saját pártjának belső anyagai mutatják: 

a háttérben mégis adóemelésre készülhetnek. 

 

Ígéretből valóság?

A Tisza Párt története eddig is az ígéretek és a valóság közötti feszültségről szólt. Magyar Péter korábban állította, hogy nem szervez pártot, azóta pártelnök, majd ígérte, hogy nem ül be az Európai Parlamentbe, hiszen az ottani képviselőség csak egy kamuállás, majd mégis felvette mandátumát. Saját képviselőiről azt írta, hogy a legjobb embereket válogatták össze, majd egy kiszivárgott hangfelvételen agyhalottnak nevezte őket. 

Nem lenne meglepő ezek után, ha ebben a kérdésben is mást ígérnének, mint amit valójában terveznek. 


 

