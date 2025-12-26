Figyelem, önkontroll, fejlődés – mit tesz a mobiltelefon a gyerekekkel?

– Sok szülő a gyermeke kezébe adja a telefont, hogy addig is nyugalma legyen, amíg elvégzi a napi teendőket. Ez ártalmatlan megoldás vagy lehetnek komolyabb következményei is?

– A mobiltelefon-használathoz köthető függőség kapcsán sajnos kimutathatók olyan tünetek, amelyek más addikcióknál – akár az alkoholfüggőségnél – is megfigyelhetők. Fiataloknál, gyermekeknél ezek gyakran már apró jelekből is észrevehetők. Ilyen esetben a gyermek képtelen letenni a telefont, a készülék erős ingereket vált ki belőle. Már az is komoly problémát jelezhet, ha egy gyermek naponta több órát tölt a képernyő előtt.

Fotó: Teknős Miklós

A digitális eszköz megvonása hisztiszerű, erős érzelmi reakciókat válthat ki. Mondhatjuk, hogy bizonyos mértékig ez természetes gyermeki viselkedés, hiszen gyakran tapasztalunk ilyen reakciókat, amikor valamit nem kapnak meg, amire vágynak. Az ilyen éles váltások azonban kifejezetten intenzív megnyilvánulásokat eredményezhetnek. Fiatalabb korban ráadásul még nem beszélhetünk kiforrott önkontrollról sem. A túlzott telefonhasználat a mozgásszegény életmóddal párosulva a gyermekek fizikai egészségén, akár testtartásán is meglátszódhat, és más fizikai problémákat is okozhat.

A lelki következmények azonban sokszor ennél is súlyosabbak.

Sok fiatal válhat magányossá a túlzott képernyőhasználat miatt, hiszen a virtuális térben nem lehet olyan minőségű kapcsolatokat kialakítani, mint a valós életben. A közösségi médiában erősen jelen van a társas összehasonlítás jelensége: az emberek a legszebb pillanataikat osztják meg, miközben mi ezeket a saját hétköznapjainkkal vetjük össze.

Ez könnyen elégedetlenséghez, versengéshez, sőt testképzavarhoz is vezethet.

Emellett számos online trend és kihívás terjed, amelyeket fiatalok követnek, és amelyek akár életveszélyesek is lehetnek. Sok esetben a beilleszkedés vágya, az online közösséghez tartozás igénye motiválja őket. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az online világ gyakran rendkívül kegyetlen. Arc és név nélkül sokkal könnyebb bántani a másikat, és az iskolai csúfolódás gyakran megsokszorozódva jelenik meg a digitális térben.