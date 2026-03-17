A háború a szerelmet is próbára teszi

A háborúban is embernek maradni

Marina Kumeda könyvében az ország több pontját bejárva – többek között Harkivtól Kijevig – gyűjtötte össze azokat a történeteket, amelyek megmutatják, hogyan élnek, szeretnek és próbálnak meg kapaszkodót találni az emberek a háború negyedik évében, írja a France 24.

Az írónő szerint a szeretet sokféle formában jelenik meg a front árnyékában. Nemcsak a párok közötti érzelmekről van szó, hanem a hazaszeretetről, a katonák közötti bajtársi kapcsolatról vagy azokról az anyákról, akik azért vállalnak szerepet a védekezésben, hogy gyermekeiknek ne kelljen egyszer fegyvert fogniuk.

A konfliktus azonban komoly terheket is ró a kapcsolatokra. Ennek következményeként az elmúlt években sok házasság ment tönkre, miközben a korábban tapasztalt háborús házassági hullám is lecsengőben van. Ugyanakkor a bizonytalanság gyakran felgyorsítja a döntéseket. Nem ritkák az olyan esküvők sem, amelyeket néhány óra alatt szerveznek meg – például akkor, amikor egy katona rövid szabadságot kap a frontszolgálat közben.

Marina Kumeda maga is közelről tapasztalta meg a háború hatását: könyve megírása után pedig úgy döntött, hogy csatlakozik az ukrán hadsereghez. Szerinte a konfliktus nemcsak pusztít, hanem új értelmet is ad bizonyos emberi kapcsolatoknak, és még a halálon is képes túlmutatni.