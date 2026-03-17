A háború a szerelmet is próbára teszi

Az ukrajnai háború nemcsak a frontvonalakat, hanem az emberi kapcsolatokat is átformálja – erről beszélt Marina Kumeda, aki személyes történeteken keresztül mutatta be, miként változott meg a szerelem és a családi élet a konfliktus árnyékában.

Szabó István
Forrás: France242026. 03. 17. 17:41
Egy elesett ukrán katona özvegye megsimogatja férje portréját, miközben meglátogatja a sírját Fotó: Yuriy Dyachyshyn Forrás: AFP
Alig néhány órás autóútra a biztonságos magyar városoktól már egy egészen más valóság kezdődik: azé a brutális háborúé, amely már nemcsak a mindennapokat, hanem az emberi kapcsolatokat is alapjaiban alakítja át Ukrajnában – írja a Haon. 

Egy ukrán katona megcsókolja szerelmét a kramatorszki vasútállomáson Donyeck megyében. Forrás: Képernyőkép

 

A háborúban is embernek maradni

Marina Kumeda könyvében az ország több pontját bejárva – többek között Harkivtól Kijevig – gyűjtötte össze azokat a történeteket, amelyek megmutatják, hogyan élnek, szeretnek és próbálnak meg kapaszkodót találni az emberek a háború negyedik évében, írja a France 24.

Az írónő szerint a szeretet sokféle formában jelenik meg a front árnyékában. Nemcsak a párok közötti érzelmekről van szó, hanem a hazaszeretetről, a katonák közötti bajtársi kapcsolatról vagy azokról az anyákról, akik azért vállalnak szerepet a védekezésben, hogy gyermekeiknek ne kelljen egyszer fegyvert fogniuk.

A konfliktus azonban komoly terheket is ró a kapcsolatokra. Ennek következményeként az elmúlt években sok házasság ment tönkre, miközben a korábban tapasztalt háborús házassági hullám is lecsengőben van. Ugyanakkor a bizonytalanság gyakran felgyorsítja a döntéseket. Nem ritkák az olyan esküvők sem, amelyeket néhány óra alatt szerveznek meg – például akkor, amikor egy katona rövid szabadságot kap a frontszolgálat közben.

Marina Kumeda maga is közelről tapasztalta meg a háború hatását: könyve megírása után pedig úgy döntött, hogy csatlakozik az ukrán hadsereghez. Szerinte a konfliktus nemcsak pusztít, hanem új értelmet is ad bizonyos emberi kapcsolatoknak, és még a halálon is képes túlmutatni.

Marina Kumeda, a Szerelem háborús időben”című könyv szerzője nemrég csatlakozott az ukrán hadsereghez. Forrás: Képernyőkép

 

Ukrajna brutális hétköznapjai: félelem és erőszak

Sokan azonban nem önként mennek az értelmetlen háborúba, hanem kényszersorozók viszik el őket otthonaikból vagy az utcáról, miközben a családtagok és járókelők többnyire tehetetlenül nézik az eseményeket.

Egy ilyen feszült jelenet zajlott a közelmúltban Lviv utcáin, amikor a helyiek közbeléptek egy fiatal férfi érdekében, akit a hatóságok próbáltak elvinni.

Szemtanúk beszámolói szerint a férfit a területi toborzási központ munkatársai és rendőrök próbálták egy járműbe kényszeríteni. Az intézkedés azonban nem maradt visszhang nélkül: a közelben tartózkodó civilek egyre nagyobb számban gyűltek össze, és hangosan tiltakozni kezdtek.

A helyzet rövid idő alatt feszültté vált. Többen megpróbálták megakadályozni, hogy a férfit elvigyék, miközben mások videóra vették az eseményeket. A kialakuló nyomás hatására a fiatal férfi végül ki tudott szabadulni.

A közeli szomszédunkban zajló háború mindent átír, de miközben életeket szakít szét és sorsokat kényszerít új irányba, egy dolgot mégsem tud elpusztítani: az emberek egymásba kapaszkodását.

 

Borítókép: Egy elesett ukrán katona özvegye megsimogatja férje portréját, miközben meglátogatja a sírját (Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
