Alig néhány órás autóútra a biztonságos magyar városoktól már egy egészen más valóság kezdődik: azé a brutális háborúé, amely már nemcsak a mindennapokat, hanem az emberi kapcsolatokat is alapjaiban alakítja át Ukrajnában – írja a Haon.
A háború a szerelmet is próbára teszi
Az ukrajnai háború nemcsak a frontvonalakat, hanem az emberi kapcsolatokat is átformálja – erről beszélt Marina Kumeda, aki személyes történeteken keresztül mutatta be, miként változott meg a szerelem és a családi élet a konfliktus árnyékában.
A háborúban is embernek maradni
Marina Kumeda könyvében az ország több pontját bejárva – többek között Harkivtól Kijevig – gyűjtötte össze azokat a történeteket, amelyek megmutatják, hogyan élnek, szeretnek és próbálnak meg kapaszkodót találni az emberek a háború negyedik évében, írja a France 24.
Az írónő szerint a szeretet sokféle formában jelenik meg a front árnyékában. Nemcsak a párok közötti érzelmekről van szó, hanem a hazaszeretetről, a katonák közötti bajtársi kapcsolatról vagy azokról az anyákról, akik azért vállalnak szerepet a védekezésben, hogy gyermekeiknek ne kelljen egyszer fegyvert fogniuk.
A konfliktus azonban komoly terheket is ró a kapcsolatokra. Ennek következményeként az elmúlt években sok házasság ment tönkre, miközben a korábban tapasztalt háborús házassági hullám is lecsengőben van. Ugyanakkor a bizonytalanság gyakran felgyorsítja a döntéseket. Nem ritkák az olyan esküvők sem, amelyeket néhány óra alatt szerveznek meg – például akkor, amikor egy katona rövid szabadságot kap a frontszolgálat közben.
Marina Kumeda maga is közelről tapasztalta meg a háború hatását: könyve megírása után pedig úgy döntött, hogy csatlakozik az ukrán hadsereghez. Szerinte a konfliktus nemcsak pusztít, hanem új értelmet is ad bizonyos emberi kapcsolatoknak, és még a halálon is képes túlmutatni.
További Külföld híreink
Ukrajna brutális hétköznapjai: félelem és erőszak
Sokan azonban nem önként mennek az értelmetlen háborúba, hanem kényszersorozók viszik el őket otthonaikból vagy az utcáról, miközben a családtagok és járókelők többnyire tehetetlenül nézik az eseményeket.
Egy ilyen feszült jelenet zajlott a közelmúltban Lviv utcáin, amikor a helyiek közbeléptek egy fiatal férfi érdekében, akit a hatóságok próbáltak elvinni.
Szemtanúk beszámolói szerint a férfit a területi toborzási központ munkatársai és rendőrök próbálták egy járműbe kényszeríteni. Az intézkedés azonban nem maradt visszhang nélkül: a közelben tartózkodó civilek egyre nagyobb számban gyűltek össze, és hangosan tiltakozni kezdtek.
A helyzet rövid idő alatt feszültté vált. Többen megpróbálták megakadályozni, hogy a férfit elvigyék, miközben mások videóra vették az eseményeket. A kialakuló nyomás hatására a fiatal férfi végül ki tudott szabadulni.
A közeli szomszédunkban zajló háború mindent átír, de miközben életeket szakít szét és sorsokat kényszerít új irányba, egy dolgot mégsem tud elpusztítani: az emberek egymásba kapaszkodását.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy elesett ukrán katona özvegye megsimogatja férje portréját, miközben meglátogatja a sírját (Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!